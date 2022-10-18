Красиво и аппетитно: как заквасить капусту с томатом, рассказал шеф Емельяненко

Капуста.

Капуста. Фото: Global Look Press

Всего три ингредиента и соль обеспечат на зиму вас нереальной закуской.

Из капусты, морковки, томата и соли можно приготовить обалденную закуску, радуя ей близких всю зиму. Рецептом оригинального квашения поделился шеф-повар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

 

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Ингредиенты:

  • Капуста – 650 г
  • Морковь – 100 г
  • Томаты – 1-2 шт.
  • Соль – 25 г

Мелко нашинковать капусту и на терке (желательно для корейской моркови) натереть морковь. Капусту и морковь перемешать с солью.

Нарезать дольками помидоры, положить сверху слоем.

Укрыть гнетом и выдержать при комнатной температуре 2-3 дня. Потом положить в банку, закрыть крышкой, поставить для хранения в холодильник.

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