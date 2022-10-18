Красиво и аппетитно: как заквасить капусту с томатом, рассказал шеф Емельяненко

Из капусты, морковки, томата и соли можно приготовить обалденную закуску, радуя ей близких всю зиму. Рецептом оригинального квашения поделился шеф-повар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».
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Ингредиенты:
- Капуста – 650 г
- Морковь – 100 г
- Томаты – 1-2 шт.
- Соль – 25 г
Мелко нашинковать капусту и на терке (желательно для корейской моркови) натереть морковь. Капусту и морковь перемешать с солью.
Нарезать дольками помидоры, положить сверху слоем.
Укрыть гнетом и выдержать при комнатной температуре 2-3 дня. Потом положить в банку, закрыть крышкой, поставить для хранения в холодильник.