Красиво и аппетитно: как заквасить капусту с томатом, рассказал шеф Емельяненко

Мелко нашинковать капусту и на терке (желательно для корейской моркови) натереть морковь. Капусту и морковь перемешать с солью.

Нарезать дольками помидоры, положить сверху слоем.

Укрыть гнетом и выдержать при комнатной температуре 2-3 дня. Потом положить в банку, закрыть крышкой, поставить для хранения в холодильник.