«Моя талия - 67 см»: похвасталась Антонова и поделилась рецептом ПП-кекса на моркови

Актриса Наталия Антонова, известная своей стройной фигурой и стремлением к правильному питанию, в своем телеграме поделилась рецептом ПП-кекса на моркови, который включает в своей рацион.
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«Моя талия - 67 см. Я не вру!» - похвасталась Антонова.
Ингредиенты:
- Морковь – 400 граммов (2 большие морковки)
- Желток – 4 штуки
- Орехи любые – 100 граммов
- Миндальная мука – 100 граммов
- Цельнозерновая мука – 200 граммов
- Разрыхлитель – 10 граммов
- Растительное масло – 100 граммов
- Фруктоза – 200 граммов
- Сок лимона или апельсина – 1,5 ст. ложки (можно обойтись, налить немного больше растительного масла)
- Сливочное масло – чтобы смазать форму
Морковь натереть на мелкой терке, смешать все ингредиенты до однородной массы и выложить в форму, смазанную маслом.
Выпекать кекс в разогретой духовке 55 минут при температуре 180 градусов.
Кекс. Фото: t.me/antonova_official