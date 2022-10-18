«Моя талия - 67 см»: похвасталась Антонова и поделилась рецептом ПП-кекса на моркови

Наталия Антонова

Наталия Антонова. Фото: t.me/antonova_official 

В пироге используется цельнозерновая мука.

Актриса Наталия Антонова, известная своей стройной фигурой и стремлением к правильному питанию, в своем телеграме поделилась рецептом ПП-кекса на моркови, который включает в своей рацион.

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«Моя талия - 67 см. Я не вру!» - похвасталась Антонова.

Ингредиенты:

  • Морковь – 400 граммов (2 большие морковки)
  • Желток – 4 штуки
  • Орехи любые – 100 граммов
  • Миндальная мука – 100 граммов
  • Цельнозерновая мука – 200 граммов
  • Разрыхлитель – 10 граммов
  • Растительное масло – 100 граммов
  • Фруктоза – 200 граммов
  • Сок лимона или апельсина – 1,5 ст. ложки (можно обойтись, налить немного больше растительного масла)
  • Сливочное масло – чтобы смазать форму

Морковь натереть на мелкой терке, смешать все ингредиенты до однородной массы и выложить в форму, смазанную маслом.

Выпекать кекс в разогретой духовке 55 минут при температуре 180 градусов.

Кекс. Фото: t.me/antonova_official 

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