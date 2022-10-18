«Моя талия - 67 см»: похвасталась Антонова и поделилась рецептом ПП-кекса на моркови

Актриса Наталия Антонова, известная своей стройной фигурой и стремлением к правильному питанию, в своем телеграме поделилась рецептом ПП-кекса на моркови, который включает в своей рацион.

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