Необычные рецепты этой недели

НАДО (на 4 порции): 500 г вырезки · 300 мл нежирных сливок · 150 г шампиньонов · 2 ст. ложки соевого соуса · 30 мл подсолнечного масла · 1 луковица · 1 ч. ложка муки · соль · перец · щепотка сушеного розмарина (или веточка свежего).

ГОТОВИМ:

1. Чистую вырезку нарезаем кусочками толщиной 2,5 см. Солим, перчим, поджариваем на масле до корочки с двух сторон практически до готовности (вырезка готовится моментально).

2. Готовим соус: лук мелко шинкуем, пассеруем на масле до полупрозрачности.

3. Добавляем промытые, обсушенные и нарезанные шампиньоны. Жарим 5 - 7 минут, помешивая.

4. В небольшом количестве сливок разводим муку, смешиваем с остальными сливками и отправляем в сковороду.

5. Наливаем соевый соус, перемешиваем. Выкладываем в соус медальоны, добавляем розмарин и томим 5 минут под крышкой на медленном огне.

6. Подаем с любым гарниром.

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