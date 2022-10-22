Необычные рецепты этой недели

Тыква, фаршированная рисом и сухофруктами
НАДО (на 1 порцию): 1 небольшая тыква · 3 ст. ложки риса · 5 черносливин · горсть изюма · 3 ст. ложки мякоти тыквы · 1 ст. ложка сливочного масла · 1 ст. ложка меда · соль.
ГОТОВИМ:
1. Тыкву моем, срезаем «крышечку», вынимаем семена.
2. Срезаем часть мякоти и натираем на мелкой терке.
3. Сухофрукты промываем и заливаем кипятком на 5 минут.
4. Рис варим до полуготовности в подсоленной воде.
Промываем холодной водой.
5. Смешиваем рис, мякоть тыквы, нарезанный чернослив, изюм, мед.
6. Начиняем тыкву, кладем сверху сливочное масло, закрываем «крышкой» и ставим в духовку на 45 минут при температуре 180 °С.
Медальоны из свиной вырезки в грибном соусе
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 500 г вырезки · 300 мл нежирных сливок · 150 г шампиньонов · 2 ст. ложки соевого соуса · 30 мл подсолнечного масла · 1 луковица · 1 ч. ложка муки · соль · перец · щепотка сушеного розмарина (или веточка свежего).
ГОТОВИМ:
1. Чистую вырезку нарезаем кусочками толщиной 2,5 см. Солим, перчим, поджариваем на масле до корочки с двух сторон практически до готовности (вырезка готовится моментально).
2. Готовим соус: лук мелко шинкуем, пассеруем на масле до полупрозрачности.
3. Добавляем промытые, обсушенные и нарезанные шампиньоны. Жарим 5 - 7 минут, помешивая.
4. В небольшом количестве сливок разводим муку, смешиваем с остальными сливками и отправляем в сковороду.
5. Наливаем соевый соус, перемешиваем. Выкладываем в соус медальоны, добавляем розмарин и томим 5 минут под крышкой на медленном огне.
6. Подаем с любым гарниром.
Яблочный пирог с лепестками миндаля
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 4 кислых зеленых яблока · 2 ч. ложки корицы · 15 г коричневого сахара · 20 - 25 г лепестков миндаля. Тесто: 150 г сливочного масла · 150 г сахара · 3 яйца · 150 г муки · 1 ч. ложка разрыхлителя · 1/4 ч. ложки соли · 50 мл жирных сливок.
ГОТОВИМ:
1. Яблоки моем, чистим, удаляем сердцевину, режем тонкими дольками. Посыпаем корицей и коричневым сахаром.
2. Сливочное масло взбиваем с сахаром до пышности. Добавляем яйца.
3. Понемногу всыпаем просеянную муку в масляную смесь, добавляем разрыхлитель.
4. Добавляем сливки, перемешиваем.
5. Форму смазываем маслом или выстилаем пергаментом, выливаем тесто.
6. Яблоки раскладываем по поверхности ровным слоем (можно вставлять дольки «на ребро»). Посыпаем лепестками миндаля.
7. Выпекаем 35 минут при температуре 180 °С.