«Время для вкусняшек»: как приготовить ароматный морковный кекс по рецепту Наталии Антоновой

Актриса Наталия Антонова имеет несколько хобби. Кулинария — в их числе. В своем телеграм-канале звезда театра и кино часто делится домашними рецептами.

На этот раз Наталия Антонова рассказала, как готовит морковный кекс.

«Самое время для таких вкусняшек! За окошком дождик, а мы можем приготовить морковный кекс», — написала Наталия Антонова.

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