«Время для вкусняшек»: как приготовить ароматный морковный кекс по рецепту Наталии Антоновой

Актриса Наталия Антонова имеет несколько хобби. Кулинария — в их числе. В своем телеграм-канале звезда театра и кино часто делится домашними рецептами.
На этот раз Наталия Антонова рассказала, как готовит морковный кекс.
«Самое время для таких вкусняшек! За окошком дождик, а мы можем приготовить морковный кекс», — написала Наталия Антонова.
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Ингредиенты: морковь — 300 г, мука — 250 г, сахар-песок — 1 ст. л., яйцо куриное — 4 шт., ванилин — по вкусу, соль — 1 щепотка, разрыхлитель — 1 ст. л., масло растительное — 175 мл, грецкий орех — 100 г, сахарная пудра.
Готовим: Грецкие орехи рубим ножом, сильно измельчать их не нужно. Морковь натираем на средней терке и аккуратно отжимаем от лишнего сока. В отдельной миске взбиваем куриные яйца венчиком, плюс сахар и ванилин до однородности. Соединяем яичную смесь с тертой морковкой. Перемешиваем. Дальше в массу вливаем растительное масло и орехи, просеиваем пшеничную муку + разрыхлитель. Перемешиваем тщательно ложкой и отправляем в заранее разогретую духовку на 50 минут при температуре 180 градусов. Когда кекс остынет, украшаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!