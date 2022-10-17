С яблочком: как интересно заквасить капусту, рассказал Василий Емельяненко

Мелко нашинковать капусту, морковку натереть. Небольшими дольками нарезать яблоко.

Морковку и капусту смешать в одной миске, добавить соль и перемешать. Дождаться сока от капусты и положить дольки яблок, перемешать.

Поставить под гнет и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня. Далее переложить в банку, накрыть крышкой, хранить в холодильнике.