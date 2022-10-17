С яблочком: как интересно заквасить капусту, рассказал Василий Емельяненко

Василий Емельяненко.

Василий Емельяненко. Стоп-кадр: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко»

Закуска получается ароматной и очень аппетитной.

Блогер, ведущий и шеф-повар Василий Емельяненко предложил своим подписчикам интересно приготовить квашеную капусту, добавив в нее яблоко. Фрукт даст закуске интересный вкус и аромат.

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На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» кулинар заверил, что такая капустка не оставит никого равнодушным.

Ингредиенты:

  • Капуста – 650 граммов
  • Морковь – 100 граммов
  • Яблоко (сладкое) – 1 штука
  • Соль – 25 граммов

Мелко нашинковать капусту, морковку натереть. Небольшими дольками нарезать яблоко.

Морковку и капусту смешать в одной миске, добавить соль и перемешать. Дождаться сока от капусты и положить дольки яблок, перемешать.

Поставить под гнет и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня. Далее переложить в банку, накрыть крышкой, хранить в холодильнике.

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