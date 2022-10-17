С тмином и чесноком: как приготовить хрустящую квашеную капусту, которую все нахваливать будут

Капуста.

Капуста. Фото: Global Look Press

Рецептом с поклонниками поделился Василий Емельяненко.

Известный шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко рассказал на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко», как он любит квасить капусту. Закуска с тмином и чесноком получается не только очень ароматной, но и хрустящей. По словам кулинара, она улетает со стола в считаные минуты.

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Ингредиенты:

  • Капуста - 650 г
  • Морковь - 100 г
  • Тмин - 2 щепотки
  • Чеснок - 6 крупных зубчиков
  • Соль - 25 г

Мелко нашинковать капусту, на терке для корейской моркови натереть морковку. Положить в одну миску, добавить тмин, нарезанный чеснок и насыпать 25 г соли.

Ингредиенты хорошо перемешать, чтобы капуста пустила сок. Уложить гнет и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня. Затем переложить в банку и прикрыть крышкой.

Хранить капусту Емельяненко рекомендовал в холодильнике, чтобы она не перекисала и осталась вкусной.

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