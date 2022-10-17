С тмином и чесноком: как приготовить хрустящую квашеную капусту, которую все нахваливать будут

Ингредиенты:

Капуста - 650 г

Морковь - 100 г

Тмин - 2 щепотки

Чеснок - 6 крупных зубчиков

Соль - 25 г

Мелко нашинковать капусту, на терке для корейской моркови натереть морковку. Положить в одну миску, добавить тмин, нарезанный чеснок и насыпать 25 г соли.

Ингредиенты хорошо перемешать, чтобы капуста пустила сок. Уложить гнет и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня. Затем переложить в банку и прикрыть крышкой.

Хранить капусту Емельяненко рекомендовал в холодильнике, чтобы она не перекисала и осталась вкусной.