С тмином и чесноком: как приготовить хрустящую квашеную капусту, которую все нахваливать будут

Известный шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко рассказал на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко», как он любит квасить капусту. Закуска с тмином и чесноком получается не только очень ароматной, но и хрустящей. По словам кулинара, она улетает со стола в считаные минуты.
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Ингредиенты:
- Капуста - 650 г
- Морковь - 100 г
- Тмин - 2 щепотки
- Чеснок - 6 крупных зубчиков
- Соль - 25 г
Мелко нашинковать капусту, на терке для корейской моркови натереть морковку. Положить в одну миску, добавить тмин, нарезанный чеснок и насыпать 25 г соли.
Ингредиенты хорошо перемешать, чтобы капуста пустила сок. Уложить гнет и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня. Затем переложить в банку и прикрыть крышкой.
Хранить капусту Емельяненко рекомендовал в холодильнике, чтобы она не перекисала и осталась вкусной.