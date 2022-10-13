Секретный рецепт фаршированного перца от повара королевы Елизаветы II

Личный повар королевы Елизаветы II Даррен Макгрейди раскрыл секрет своих фирменных фаршированных перцев, которые так обожала Ее Величество.
Рецепт такой: берем перцы, чистим и запекаем их в духовке, предварительно взбрызнув оливковым маслом. Обжариваем на сковороде в это время грибы, лук, кабачок и орегано.
Далее туда же идут помидоры, рис, вода и бульонный кубик. Все это тушится около пяти минут.
Затем к овощной начинке добавляем бекон, базилик и моцареллу.
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Полученным рагу фаршируем перцы и запекаем в духовке еще 15 минут.