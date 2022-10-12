Даже приправы не нужны: как Пынзарь запекает куриные ножки и бедра в собственном соку

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь решила еще и стать фуд-блогером. В телеграм-канале она поделилась рецептом приготовления аппетитной курочки, сопроводив его видео.

По словам Дарьи Пынзарь, в нем нет ничего лишнего — только курица и соль.