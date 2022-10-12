Даже приправы не нужны: как Пынзарь запекает куриные ножки и бедра в собственном соку

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь решила еще и стать фуд-блогером. В телеграм-канале она поделилась рецептом приготовления аппетитной курочки, сопроводив его видео.
По словам Дарьи Пынзарь, в нем нет ничего лишнего — только курица и соль.
«Мой рецепт курочки. Вот ничего лишнего, соль и сама курица. Нам полюбились такие жирненькие части — ножки, бедра. Просто запекаю, поливаю собственным жирком и в самом конце натираю чесноком. Даже приправы не нужны, идеально вкусно», — пообещала Дарья Пынзарь.
Ингредиенты: куриные ножки или бедра, соль.
Способ приготовления: 40 или 50 минут запекаем в фольге, потом раскрываем, поливаем соусом, то есть куриным жирком. И опять отправляем в духовку — чем дольше, тем лучше. Главное — доставать, поливать, доставать, поливать. Когда зазолотилось, добавляем чесночка и сверху опять жирком чуть-чуть поливаем. Вкусно, невероятно!
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