Очень нежный вкус: как приготовить аппетитную пасту с тыквой и курицей под сливочным соусом методом Бельковича

Саша Белькович в Telegram-канале «Рецепты Бельковича» рассказал, как приготовить нежную пасту с курицей и тыквой в сливочном соусе.
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Саша Белькович. Стоп-кадр: YouTube-канал Sasha Belkovich
Ингредиенты на 2 порции:
- Спагетти 150 гр
- Куриное бедро филе 150 гр
- Тыква 100 гр
- Чеснок 1 зубчик
- Сливки 22% 200 мл
- Твердый сыр 50 гр
- Розмарин щепотка
- Перец по вкусу
- Соль по вкусу
Сварить макароны до состояния аль денте. Нарезать тонко тыкву и обжарить на масле до полуготовности, добавить филе куриного бедра.
Через минуту добавить чеснок и розмарин, жарить, пока не приготовится курица. Подсолить, поперчить.
Налить сливки, они должны закипеть, добавить пасту и сыр. Перемешать и подать к столу, сверху еще посыпать сыром.