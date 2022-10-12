Очень нежный вкус: как приготовить аппетитную пасту с тыквой и курицей под сливочным соусом методом Бельковича

Ингредиенты на 2 порции:

Спагетти 150 гр

Куриное бедро филе 150 гр

Тыква 100 гр

Чеснок 1 зубчик

Сливки 22% 200 мл

Твердый сыр 50 гр

Розмарин щепотка

Перец по вкусу

Соль по вкусу

Сварить макароны до состояния аль денте. Нарезать тонко тыкву и обжарить на масле до полуготовности, добавить филе куриного бедра.

Через минуту добавить чеснок и розмарин, жарить, пока не приготовится курица. Подсолить, поперчить.

Налить сливки, они должны закипеть, добавить пасту и сыр. Перемешать и подать к столу, сверху еще посыпать сыром.