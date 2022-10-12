Очень нежный вкус: как приготовить аппетитную пасту с тыквой и курицей под сливочным соусом методом Бельковича

Саша Белькович.

Саша Белькович. Стоп-кадр: YouTube-канал Sasha Belkovich

Саша Белькович заверяет, что это очень простой рецепт.

Саша Белькович в Telegram-канале «Рецепты Бельковича» рассказал, как приготовить нежную пасту с курицей и тыквой в сливочном соусе.

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Саша Белькович. Стоп-кадр: YouTube-канал Sasha Belkovich

Ингредиенты на 2 порции:

  • Спагетти 150 гр
  • Куриное бедро филе 150 гр
  • Тыква 100 гр
  • Чеснок 1 зубчик
  • Сливки 22% 200 мл 
  • Твердый сыр 50 гр
  • Розмарин щепотка
  • Перец по вкусу 
  • Соль по вкусу 

Сварить макароны до состояния аль денте. Нарезать тонко тыкву и обжарить на масле до полуготовности, добавить филе куриного бедра.

Через минуту добавить чеснок и розмарин, жарить, пока не приготовится курица. Подсолить, поперчить.

Налить сливки, они должны закипеть, добавить пасту и сыр. Перемешать и подать к столу, сверху еще посыпать сыром.

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