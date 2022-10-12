Как правильно сделать малосольную селедку по Емельяненко: варить не надо, просто смешиваем

Сельдь по Емельяненко

Сельдь по Емельяненко. Фото: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Василий Емельяненко предлагает приготовить рыбу в контейнере.

Шеф-повар Василий Емельяненко в своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как он любит солить селедку.

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«Простой и правильный посол рыбки обеспечит максимум удовольствия и гарантию непревзойденного вкуса», — сказал кулинар.

Ингредиенты:

  • сельдь — 3 штуки,
  • соль — 30 граммов,
  • сахар — 10 граммов,
  • вода — 970 миллилитров,
  • перец горошком — по вкусу,
  • лавровый лист — 2 штуки.

Соль, сахар положить в холодную воду и все перемешать до полного растворения кристаллов.

Рыбу очистить от кишок и хвостов. Молоки и икру оставить.

В пищевой контейнер отправить лавровый лист, селедку, перец горошком, залить раствором. Накрыть крышкой и оставить на 48 часов в холодильнике.

Через два дня сельдь готова к употреблению.

Источник: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко», Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Василий Емельяненко. Фото: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».

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