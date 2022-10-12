Как правильно сделать малосольную селедку по Емельяненко: варить не надо, просто смешиваем

Шеф-повар Василий Емельяненко в своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как он любит солить селедку.
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«Простой и правильный посол рыбки обеспечит максимум удовольствия и гарантию непревзойденного вкуса», — сказал кулинар.
Ингредиенты:
- сельдь — 3 штуки,
- соль — 30 граммов,
- сахар — 10 граммов,
- вода — 970 миллилитров,
- перец горошком — по вкусу,
- лавровый лист — 2 штуки.
Соль, сахар положить в холодную воду и все перемешать до полного растворения кристаллов.
Рыбу очистить от кишок и хвостов. Молоки и икру оставить.
В пищевой контейнер отправить лавровый лист, селедку, перец горошком, залить раствором. Накрыть крышкой и оставить на 48 часов в холодильнике.
Через два дня сельдь готова к употреблению.
Источник: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко», Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».
Василий Емельяненко. Фото: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».