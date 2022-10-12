Как правильно сделать малосольную селедку по Емельяненко: варить не надо, просто смешиваем

Ингредиенты:

сельдь — 3 штуки,

соль — 30 граммов,

сахар — 10 граммов,

вода — 970 миллилитров,

перец горошком — по вкусу,

лавровый лист — 2 штуки.

Соль, сахар положить в холодную воду и все перемешать до полного растворения кристаллов.

Рыбу очистить от кишок и хвостов. Молоки и икру оставить.

В пищевой контейнер отправить лавровый лист, селедку, перец горошком, залить раствором. Накрыть крышкой и оставить на 48 часов в холодильнике.

Через два дня сельдь готова к употреблению.

Источник: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко», Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».