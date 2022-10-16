«Фишка» в рассоле: рецепт быстрой солянки с килькой от Бельковича

Ингредиенты:

Килька в томатном соусе 480 г (94 р.)

Огурцы соленые 280 г (39 р.)

Лук репчатый 2 шт. (13 р.)

Бекон сырокопченый 100 г (130 р.)

Чеснок 4 зубчика (3 р.)

Масло растительное 20 мл (2 р.)

Вода 1,5 л

Соль

Перец

Подача:

Лимон ½ шт. (7 р.)

Оливки 20 г (12 р.)

Маслины 20 г (11 р.)

Сметана 20 г (7 р.)

Петрушка 15 г (10 р.)

Итого: 6 порций = 328 р., 1 порций = 55 р.

Приготовление:

Лук нарезать полукольцами и обжарить в кастрюле на растительном масле.

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Нарезать чеснок слайсами и добавить к луку.

Бекон и соленые огурцы мелко нарезать и отправить в кастрюлю.

Совет от шефа: «Если по вкусу не хватает соли, добавьте в кастрюлю рассол из-под соленых огурцов».