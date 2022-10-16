«Фишка» в рассоле: рецепт быстрой солянки с килькой от Бельковича

Солянка. Фото: СТС

Солянка. Фото: СТС

У Александра Бельковича ушло на шесть порций 328 рублей.

Ингредиенты:

  • Килька в томатном соусе 480 г (94 р.)
  • Огурцы соленые 280 г (39 р.)
  • Лук репчатый 2 шт. (13 р.)
  • Бекон сырокопченый 100 г (130 р.)
  • Чеснок 4 зубчика (3 р.)
  • Масло растительное 20 мл (2 р.)
  • Вода 1,5 л
  • Соль
  • Перец

Подача:

  • Лимон ½ шт. (7 р.)
  • Оливки 20 г (12 р.)
  • Маслины 20 г (11 р.)
  • Сметана 20 г (7 р.)
  • Петрушка 15 г (10 р.)

Итого: 6 порций = 328 р., 1 порций = 55 р.

Приготовление:

Лук нарезать полукольцами и обжарить в кастрюле на растительном масле.

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Нарезать чеснок слайсами и добавить к луку.

Бекон и соленые огурцы мелко нарезать и отправить в кастрюлю.

Совет от шефа: «Если по вкусу не хватает соли, добавьте в кастрюлю рассол из-под соленых огурцов».

Фото: СТС

Влить в кастрюлю 1,5 литра воды и добавить мелко нарубленные стебли петрушки, довести суп до кипения.

Варить 10 минут, после чего добавить консервированную кильку вместе с соусом.

Посолить и поперчить, а также мелко нарубить листья петрушки и добавить в суп.

Фото: СТС

Налить суп в тарелку, сверху положить сметану.

Украсить дольками лимона, крупно нарезанными маслинами и оливками, посыпать листьями петрушки.

Приятного аппетита!

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