«Фишка» в рассоле: рецепт быстрой солянки с килькой от Бельковича

Ингредиенты:
- Килька в томатном соусе 480 г (94 р.)
- Огурцы соленые 280 г (39 р.)
- Лук репчатый 2 шт. (13 р.)
- Бекон сырокопченый 100 г (130 р.)
- Чеснок 4 зубчика (3 р.)
- Масло растительное 20 мл (2 р.)
- Вода 1,5 л
- Соль
- Перец
Подача:
- Лимон ½ шт. (7 р.)
- Оливки 20 г (12 р.)
- Маслины 20 г (11 р.)
- Сметана 20 г (7 р.)
- Петрушка 15 г (10 р.)
Итого: 6 порций = 328 р., 1 порций = 55 р.
Приготовление:
Лук нарезать полукольцами и обжарить в кастрюле на растительном масле.
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Нарезать чеснок слайсами и добавить к луку.
Бекон и соленые огурцы мелко нарезать и отправить в кастрюлю.
Совет от шефа: «Если по вкусу не хватает соли, добавьте в кастрюлю рассол из-под соленых огурцов».
Фото: СТС
Влить в кастрюлю 1,5 литра воды и добавить мелко нарубленные стебли петрушки, довести суп до кипения.
Варить 10 минут, после чего добавить консервированную кильку вместе с соусом.
Посолить и поперчить, а также мелко нарубить листья петрушки и добавить в суп.
Фото: СТС
Налить суп в тарелку, сверху положить сметану.
Украсить дольками лимона, крупно нарезанными маслинами и оливками, посыпать листьями петрушки.
Приятного аппетита!