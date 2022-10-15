Что приготовить, почти не отрываясь от сериала

Яблочные розочки
Эффектная и очень простая выпечка к чаю.
НАДО (на 6 порций): 3 красных яблока · упаковка слоеного бездрожжевого теста · 4 ст. ложки сахара · 1 ч. ложка корицы · 50 г сливочного масла · сахарная пудра для подачи.
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ГОТОВИМ:
1. Тесто размораживаем, раскатываем и нарезаем полосками шириной 5 см.
2. Яблоки режем пополам, удаляем семена и нарезаем на тонкие дольки.
3. Полоску смазываем растопленным сливочным маслом, присыпаем смесью сахара и корицы.
4. Яблочные дольки укладываем на полоски внахлест так, чтобы нижняя часть была примерно на середине полоски, а сами дольки выглядывали за ее пределы.
5. Подворачиваем свободный край теста и формируем рулетик. Помещаем розочки в форму для кексов (иначе они могут развернуться) и выпекаем 30 - 40 минут при 190 °С (или по инструкции к тесту), накрыв пергаментом, чтобы яблоки не сгорели. Затем убираем пергамент и даем подрумяниться еще пару минут.
6. Подаем, посыпав сахарной пудрой.
Капустный пирог с мясом на сковороде
Фото: Shutterstock
Поистине уникальный рецепт: готовится быстро, начинку можно класть любую, а главное, роль теста выполняет капуста с минимумом муки. Духовка не нужна, понадобится хорошая сковорода приличного диаметра.
НАДО (на 6 порций): 400 г капусты · 200 - 300 г мясного фарша · 1 морковка · 1 луковица · 2 яйца · пучок укропа · 3 ст. ложки муки · соль · перец · приправы к мясу (например, молотый кориандр) · 2 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Мелко шинкуем лук, натираем морковь. Обжариваем на сковороде до полупрозрачности лука.
2. Добавляем фарш. Разбиваем комочки, когда фарш потемнеет, солим, перчим, добавляем специи. Тушим до готовности под крышкой.
3. Капусту тонко шинкуем. Разбиваем 2 яйца, мелко нарубленный укроп, муку, соль, перец. Аккуратно перемешиваем, не приминая капусту, чтобы она не дала сок.
4. Чистую сковороду смазываем маслом. Выкладываем половину капусты, разравниваем. Затем кладем фарш (не доходя до края 1,5 см) и вторую половину капусты. Уплотняем капусту лопаткой. Слой капусты не должен превышать 2 см.
5. Ставим сковороду на средний огонь, накрываем крышкой. Через 3 минуты убавляем огонь и жарим пирог до достаточной румяности нижнего слоя (проверьте при помощи лопатки).
6. Снимаем крышку. Накрываем сковороду большим блюдом и переворачиваем сковороду так, чтобы пирог оказался на блюде жареной стороной кверху. Смазываем сковороду маслом и помещаем туда пирог сырой стороной вниз (дайте ему быстро съехать с блюда). Жарим под крышкой до готовности.
7. Перед подачей выдерживаем 10 минут. Подавать можно и в холодном виде.
Фрикадельки из индейки в соусе
Фото: Shutterstock
Элементарное блюдо, а рецептов множество. В этом варианте суховатая индейка удивляет сочностью.
НАДО (на 6 порций): 400 г индейки · 1 луковица · 1 ст. ложка сметаны · 1 зубчик чеснока · веточка кинзы, петрушки или базилика для подачи · 3 ст. ложки сливочного сыра (или любого другого) · 3 ст. ложки панировочных сухарей · 1 ст. ложка оливкового масла · 1/4 ч. ложки соли и щепотка черного перца · щепотка тмина. Для соуса: 300 г консервированных протертых помидоров · 1 ст. ложка оливкового масла · 2 ч. ложки томатной пасты · 1/4 ч. ложки соли и щепотка черного перца.
ГОТОВИМ:
1. В блендере пробиваем очищенные лук и чеснок, тмин, соль, перец и сметану.
2. Смешиваем фарш, смесь из блендера и сухари. Хорошо вымешиваем фарш и убираем в холодильник на 30 минут (или на 5 минут в морозильник).
3. Формируем из фарша шарики и укладываем в форму.
4. Тертые помидоры выкладываем в миску, солим, перчим, добавляем оливковое масло, томатную пасту и перемешиваем.
5. Поливаем фрикадельки соусом, раскладываем кусочки сыра и запекаем 35 минут при температуре 180 °С.
6. Подаем, посыпав рубленой зеленью.