Что приготовить, почти не отрываясь от сериала

Яблочные розочки

Эффектная и очень простая выпечка к чаю.

НАДО (на 6 порций): 3 красных яблока · упаковка слоеного бездрожжевого теста · 4 ст. ложки сахара · 1 ч. ложка корицы · 50 г сливочного масла · сахарная пудра для подачи.

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ГОТОВИМ:

1. Тесто размораживаем, раскатываем и нарезаем полосками шириной 5 см.

2. Яблоки режем пополам, удаляем семена и нарезаем на тонкие дольки.

3. Полоску смазываем растопленным сливочным маслом, присыпаем смесью сахара и корицы.

4. Яблочные дольки укладываем на полоски внахлест так, чтобы нижняя часть была примерно на середине полоски, а сами дольки выглядывали за ее пределы.

5. Подворачиваем свободный край теста и формируем рулетик. Помещаем розочки в форму для кексов (иначе они могут развернуться) и выпекаем 30 - 40 минут при 190 °С (или по инструкции к тесту), накрыв пергаментом, чтобы яблоки не сгорели. Затем убираем пергамент и даем подрумяниться еще пару минут.

6. Подаем, посыпав сахарной пудрой.

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