Нежный, сочный, яркий: как испечь аппетитный пирог с тыквой, просто смешав тесто с кусочками овоща

Взбить яйца с сахаром (не до пиков, а чтобы все перемешалось и чуть увеличилось в объеме) . Добавить сливочный сыр, масло и соль.

Смешать муку, разрыхлитель и крахмал. Отправить к яйцам по частям и перемешать.

С тыквы снять кожуру и натереть на крупной терке.

Отправить тыкву в тесто и очень хорошо перемешать. В форму расстелить пергамент, выложить тесто.

Поставить в духовку на температуру 175-180 г на 45 минут. Проверить зубочисткой готовность.