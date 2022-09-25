Нежный, сочный, яркий: как испечь аппетитный пирог с тыквой, просто смешав тесто с кусочками овоща

На YouTube-канале Sasha Belkovich известный телеповар Саша Белькович рассказал, как быстро и просто сделать тыквенный яркий пирог. По словам кулинара, выпечка получается сочной, ежной и очень вкусной, к тому же радует элементарностью приготовления – замесил и готово!
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Ингредиенты:
Яйца - 4 шт.
Тыква - 400 г
Сахар - 220 г
Подсолнечное масло - 150 мл
Кукурузный крахмал - 50 г
Мука - 300 г
Сливочный сыр - 90 г
Разрыхлитель - 1/2 ч.л.
Взбить яйца с сахаром (не до пиков, а чтобы все перемешалось и чуть увеличилось в объеме) . Добавить сливочный сыр, масло и соль.
Смешать муку, разрыхлитель и крахмал. Отправить к яйцам по частям и перемешать.
С тыквы снять кожуру и натереть на крупной терке.
Отправить тыкву в тесто и очень хорошо перемешать. В форму расстелить пергамент, выложить тесто.
Поставить в духовку на температуру 175-180 г на 45 минут. Проверить зубочисткой готовность.