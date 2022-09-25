Нежный, сочный, яркий: как испечь аппетитный пирог с тыквой, просто смешав тесто с кусочками овоща

Рецептом поделился телеповар Саша Белькович.
Пирог.

Пирог. Стоп-кадр: YouTube-канал Sasha Belkovich

На YouTube-канале Sasha Belkovich известный телеповар Саша Белькович рассказал, как быстро и просто сделать тыквенный яркий пирог. По словам кулинара, выпечка получается сочной, ежной и очень вкусной, к тому же радует элементарностью приготовления – замесил и готово!

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Ингредиенты:

Яйца - 4 шт.

Тыква - 400 г

Сахар - 220 г

Подсолнечное масло - 150 мл

Кукурузный крахмал - 50 г

Мука - 300 г

Сливочный сыр - 90 г

Разрыхлитель - 1/2 ч.л.

Взбить яйца с сахаром (не до пиков, а чтобы все перемешалось и чуть увеличилось в объеме) . Добавить сливочный сыр, масло и соль.

Смешать муку, разрыхлитель и крахмал. Отправить к яйцам по частям и перемешать.

С тыквы снять кожуру и натереть на крупной терке.

Отправить тыкву в тесто и очень хорошо перемешать. В форму расстелить пергамент, выложить тесто.

Поставить в духовку на температуру 175-180 г на 45 минут. Проверить зубочисткой готовность.

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