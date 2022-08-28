Нежное мясо: фирменные шашлыки из говядины от Бельковича

Говядину гармошкой насадить на шампур и сформировать 5 шашлычков. Отправить шашлычки на угли и обжаривать до готовности.

Снять овощи с углей, посыпать орегано и накрыть фольгой на 5 минут.

Сервировка

Переложить овощные и мясные шашлычки на декоративную доску.

Приятного аппетита!