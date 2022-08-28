Нежное мясо: фирменные шашлыки из говядины от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на 10 порций 683 рубля.
Шашлыки. Фото: СТС

Шашлыки. Фото: СТС

Ингредиенты:

Шашлык из говядины:

  • Говядина 500 г (341 р.)
  • Соевый соус 100 мл (10 р.)
  • Чеснок 4 зубчиков (8 р.)
  • Сахар 1 ч. ложка (1 р.)
  • Сухой чили ¼ ч. ложка (11 р.)
  • Растительное масло 30 мл (4 р.)

Шашлык из овощей:

  • Кукуруза 2 шт. (100 р.)
  • Шампиньоны 300 г (90 р.)
  • Красный лук 2 шт. (12 р.)
  • Болгарский перец красный 2 шт. (75 р.)
  • Цукини 2 шт. (24 р.)
  • Орегано сушеный 1 ч. ложка (6 р.)
  • Соль

Для приготовления вам понадобятся шампуры (10 шт.) и фольга

Итого: 10 порций = 683 р., 1 порция = 68 р.

Приготовление:

Нарезать тонкими слайсами говядину поперек волокон.

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Фото: СТС

В миске смешать соевый соус, сухой чили, сахар и растительное масло.

Раздавить чеснок ножом, отправить в миску к маринаду и все перемешать.

В маринад отправить мясо и оставить на 15 минут.

Кукурузу и цукини нарезать крупными кольцами.

Фото: СТС

Болгарский перец нарезать крупными квадратами.

У шампиньонов отрезать только ножки.

Лук разрезать на 4 части и разделить на лепестки.

На шампур насадить овощи в разном порядке с небольшим расстоянием друг от друга. Таким образом, сделать 5 овощных шампуров.

Отправить овощи на угли, посолить и взбрызнуть маслом.

Фото: СТС

Говядину гармошкой насадить на шампур и сформировать 5 шашлычков. Отправить шашлычки на угли и обжаривать до готовности.

Снять овощи с углей, посыпать орегано и накрыть фольгой на 5 минут.

Сервировка

Переложить овощные и мясные шашлычки на декоративную доску.

Приятного аппетита!

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