Нежное мясо: фирменные шашлыки из говядины от Бельковича

Ингредиенты:
Шашлык из говядины:
- Говядина 500 г (341 р.)
- Соевый соус 100 мл (10 р.)
- Чеснок 4 зубчиков (8 р.)
- Сахар 1 ч. ложка (1 р.)
- Сухой чили ¼ ч. ложка (11 р.)
- Растительное масло 30 мл (4 р.)
Шашлык из овощей:
- Кукуруза 2 шт. (100 р.)
- Шампиньоны 300 г (90 р.)
- Красный лук 2 шт. (12 р.)
- Болгарский перец красный 2 шт. (75 р.)
- Цукини 2 шт. (24 р.)
- Орегано сушеный 1 ч. ложка (6 р.)
- Соль
Для приготовления вам понадобятся шампуры (10 шт.) и фольга
Итого: 10 порций = 683 р., 1 порция = 68 р.
Приготовление:
Нарезать тонкими слайсами говядину поперек волокон.
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Фото: СТС
В миске смешать соевый соус, сухой чили, сахар и растительное масло.
Раздавить чеснок ножом, отправить в миску к маринаду и все перемешать.
В маринад отправить мясо и оставить на 15 минут.
Кукурузу и цукини нарезать крупными кольцами.
Фото: СТС
Болгарский перец нарезать крупными квадратами.
У шампиньонов отрезать только ножки.
Лук разрезать на 4 части и разделить на лепестки.
На шампур насадить овощи в разном порядке с небольшим расстоянием друг от друга. Таким образом, сделать 5 овощных шампуров.
Отправить овощи на угли, посолить и взбрызнуть маслом.
Фото: СТС
Говядину гармошкой насадить на шампур и сформировать 5 шашлычков. Отправить шашлычки на угли и обжаривать до готовности.
Снять овощи с углей, посыпать орегано и накрыть фольгой на 5 минут.
Сервировка
Переложить овощные и мясные шашлычки на декоративную доску.
Приятного аппетита!