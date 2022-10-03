Нежнейшая творожная запеканка от Ивлева: шеф заливает ее смесью сметаны, лимона и сахарной пудры

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как он любит делать творожную запеканку. Она получается очень нежной, тающей во рту. Шеф использовал в составе вяленую землянику, но ее смело можно заменить на сухофрукты, изюм или цукаты.

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Ингредиенты: