Нежнейшая творожная запеканка от Ивлева: шеф заливает ее смесью сметаны, лимона и сахарной пудры

Муки в блюдо идет всего 100 граммов.
Константин Ивлев

Константин Ивлев. Кадр из YouTube-шоу Ivlev Chef Channel

 

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как он любит делать творожную запеканку. Она получается очень нежной, тающей во рту. Шеф использовал в составе вяленую землянику, но ее смело можно заменить на сухофрукты, изюм или цукаты.

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Ингредиенты:

  • творог 9% — 400 г,
  • яйцо — 2 шт.,
  • мука — 100 г,
  • вяленая земляника (изюм, цукаты, сухофрукты) — 60 г,
  • сливочное масло — 20 г,
  • сметана 20% — 40 г,
  • лимон — ¼ шт.,
  • сахар — 30 г,
  • соль и ванильная сахарная пудра — по вкусу.

Смешать творог, яйцо, муку, щепотку соли, сахар, вяленую землянику. Смазать формочки для запекания.

Выложить массу и отправить в духовку на 20–25 минут на температуре 180–200 градусов.

В сметану натереть цедру лимона, перемешать и ввести немного сахарной пудры. Достать из духовки запеканку, сверху полить соусом из сметаны и лимона.

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