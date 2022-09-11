Нежная и вязкая: как по-настоящему вкусно сварить ячневую кашу, рассказала Антонова

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем телеграме рецептом вкусной ячневой каши.

Звезда всегда сама пробует способы приготовления прежде, чем поведать о них людям, поскольку является отличной хозяйкой.

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«Каша получается вязкой и нежной. Блюдо можно подавать с медом, вареньем, орешками и сухофруктами. Единственный «недостаток» ячневой каши – время приготовления. С утра придется встать на час раньше», - рассказала Антонова.

Ингредиенты: молоко - 900 мл, ячневая крупа - 8-10 столовых ложек с горкой, сахар - 2 столовые ложки, соль - 1 щепотка, сливочное масло - 50 г.

Крупу промываем под проточной водой. Молоко доводим до кипения, всыпаем в него крупу. Солим, кладем сахар.

Варим на медленном огне около 40 минут, регулярно помешивая. Добавляем сливочное масло, выключаем плиту и даем настояться каше.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».