Необычные рецепты блюд из яблок

Штрудель по-быстрому

Когда-то это блюдо могли приготовить только профи. Все дело в полупрозрачном тесте, делать которое очень непросто и утомительно. Но в продаже появилось тесто фило, и теперь штрудель - это очень быстро и легко.

НАДО (на 6 порций): 2 больших яблока · 150 г сахара · 100 г сливочного масла · корица и/или кардамон · соль · 100 г любых орехов · горсть изюма · пара ложек рома или коньяка · тесто фило · 1 ст. ложка лимонного сока · сахарная пудра и пломбир для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Яблоки режем кубиками, сбрызгиваем лимонным соком и совсем немного тушим на сливочном масле. Можно плеснуть пару ложек рома или коньяка для аромата (спирт мгновенно выпарится).

2. Орехи подсушиваем на сковороде без масла и слегка давим скалкой (превращать в труху не надо). Изюм промываем, распариваем кипятком.

3. Добавляем сахар, щепотку соли, по чайной ложке кардамона и корицы, перемешиваем.

4. 3 - 4 листа теста фило кладем друг на друга, промазав растопленным сливочным маслом, выкладываем начинку и сворачиваем рулетиком, подвернув края. Если боитесь, что рулет порвется, выложите фило на полотенце и сверните штрудель с его помощью.

5. Перекладываем штрудель на противень, покрытый кулинарным пергаментом, и хорошенько промазываем сливочным маслом. Выпекаем около получаса при 190 °С (или по инструкции к тесту). В середине процесса можно еще раз смазать его маслом.

6. Даем остыть, посыпаем сахарной пудрой, нарезаем на порции и подаем с шариком мороженого.

Неиспользованные листы фило герметично упакуйте в пакет и храните в холодильнике.

По-норвежски