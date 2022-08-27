Необычные рецепты блюд из яблок

Штрудель по-быстрому
Когда-то это блюдо могли приготовить только профи. Все дело в полупрозрачном тесте, делать которое очень непросто и утомительно. Но в продаже появилось тесто фило, и теперь штрудель - это очень быстро и легко.
НАДО (на 6 порций): 2 больших яблока · 150 г сахара · 100 г сливочного масла · корица и/или кардамон · соль · 100 г любых орехов · горсть изюма · пара ложек рома или коньяка · тесто фило · 1 ст. ложка лимонного сока · сахарная пудра и пломбир для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Яблоки режем кубиками, сбрызгиваем лимонным соком и совсем немного тушим на сливочном масле. Можно плеснуть пару ложек рома или коньяка для аромата (спирт мгновенно выпарится).
2. Орехи подсушиваем на сковороде без масла и слегка давим скалкой (превращать в труху не надо). Изюм промываем, распариваем кипятком.
3. Добавляем сахар, щепотку соли, по чайной ложке кардамона и корицы, перемешиваем.
4. 3 - 4 листа теста фило кладем друг на друга, промазав растопленным сливочным маслом, выкладываем начинку и сворачиваем рулетиком, подвернув края. Если боитесь, что рулет порвется, выложите фило на полотенце и сверните штрудель с его помощью.
5. Перекладываем штрудель на противень, покрытый кулинарным пергаментом, и хорошенько промазываем сливочным маслом. Выпекаем около получаса при 190 °С (или по инструкции к тесту). В середине процесса можно еще раз смазать его маслом.
6. Даем остыть, посыпаем сахарной пудрой, нарезаем на порции и подаем с шариком мороженого.
Неиспользованные листы фило герметично упакуйте в пакет и храните в холодильнике.
По-норвежски
Фото: Shutterstock
Если по-простому, это почти то же самое, что шарлотка, только в самом изысканном и нарядном варианте. Лепестки миндаля - всего лишь декор, но не пренебрегайте им: без них будет уже не то (продаются на развалах с сухофруктами и орехами).
НАДО (на 6 - 8 порций): 4 кислых яблока (антоновка, симиренко, гренни смит) · 2 ч. ложки корицы · 15 г коричневого сахара · 20 - 25 г лепестков миндаля. Тесто: 150 г сливочного масла · 150 г сахара · 3 яйца · 150 г муки · 1 ч. ложка разрыхлителя · 1/4 ч. ложки соли · 50 мл жирных сливок.
ГОТОВИМ:
1. Яблоки моем, чистим, удаляем сердцевину, режем тонкими дольками.
2. Посыпаем корицей и коричневым сахаром, перемешиваем.
3. Сливочное масло взбиваем с сахаром до пышности. Добавляем яйца.
4. Понемногу всыпаем просеянную муку в масляную смесь, добавляем разрыхлитель.
5. Добавляем сливки. Тесто получается довольно густым, но остается жидким.
6. Форму смазываем маслом или выстилаем пергаментом, выливаем тесто.
7. Яблоки раскладываем по поверхности ровным слоем (можно вставлять дольки «на ребро» в полунаклоне).
8. Выпекаем 30 - 35 минут при температуре 180 °С.
9. Даем остыть, по желанию посыпаем сахарной пудрой и подаем.
По-американски
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): Тесто: 300 г пшеничной муки · 200 г сливочного масла · 1/4 стакана ледяной воды · 2 ч. ложки лимонного сока · 1 щепотка соли · 1 желток. Начинка: 7 кислых яблок · 1,5 стакана сахара · 1 ст. ложка кукурузного крахмала · 1 ст. ложка лимонного сока · 1 ч. ложка молотой корицы.
ГОТОВИМ:
1. Сливочное масло нарезаем кубиками и кладем в морозильник на 15 минут.
2. Просеиваем пшеничную муку, добавляем щепотку соли.
3. Достаем сливочное масло, добавляем муку и быстро растираем руками в крошку.
4. В ледяную воду добавляем лимонный сок, вливаем в миску, замешиваем тесто, скатываем в шар и убираем в холодильник на 30 минут.
5. Яблоки чистим, удаляем сердцевину, нарезаем кубиками. Сбрызгиваем лимонным соком, добавляем сахар, крахмал, корицу, перемешиваем.
6. Достаем тесто, отделяем две трети и раскатываем по размеру формы с учетом бортиков. Вторую часть раскатываем в круг.
7. Выкладываем большой пласт теста в форму, формируем бортики. Кладем начинку и накрываем вторым пластом. Соединяем края теста, в центре делаем надрезы для выхода пара, смазываем яичным желтком.
8. Выпекаем 50 - 60 минут при температуре 180 °С до сухой шпажки (точное время зависит от вашей духовки и формы). Даем полностью остыть и подаем.