Необычные блюда из баклажанов

Баклажаны пармиджано

Обалденная итальянская запеканка, да еще название красивое.

НАДО (на 2 порции): 3 баклажана · 250 г моцареллы · 1 луковица · 2 помидора · 5 шампиньонов · 20 г твердого сыра (необязательно пармиджано - кстати, это то же самое, что пармезан, но в Италии) · 4 ст. ложки растительного масла · 4 ст. ложки панировочных сухарей · 3 ст. ложки муки · 2 зубчика чеснока · щепотка сушеного орегано · щепотка сахара · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Овощи моем, сушим.

2. Баклажаны нарезаем кружочками 0,5 см, присаливаем и оставляем на 15 минут, чтобы вышла лишняя влага и горечь.

3. Панируем кружочки в муке, обжариваем на растительном масле, выкладываем на бумажное полотенце.

4. Нарезанный лук жарим до прозрачности, добавляем нарезанные шампиньоны, очищенные от кожицы и измельченные помидоры, тушим 15 минут.

5. Добавляем измельченный чеснок и орегано. Солим-перчим. Если на вкус кисловато из-за помидоров, добавляем немного сахара. Тушим 5 минут и выключаем огонь.

6. В форму для запекания выкладываем половину соуса, а поверх него - слой баклажанов.

7. Посыпаем тертой моцареллой, выкладываем еще один слой баклажанов и снова посыпаем моцареллой.

8. Выкладываем оставшийся соус.

9. Запекаем 20 минут при 180 °С.

10. Тертый пармезан смешиваем с панировочными сухарями и посыпаем запеканку. Выпекаем еще 10 минут.

11. Подаем с белым багетом (в идеале с чиабаттой или фоккачей).

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