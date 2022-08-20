Необычные блюда из баклажанов

Баклажаны пармиджано
Обалденная итальянская запеканка, да еще название красивое.
НАДО (на 2 порции): 3 баклажана · 250 г моцареллы · 1 луковица · 2 помидора · 5 шампиньонов · 20 г твердого сыра (необязательно пармиджано - кстати, это то же самое, что пармезан, но в Италии) · 4 ст. ложки растительного масла · 4 ст. ложки панировочных сухарей · 3 ст. ложки муки · 2 зубчика чеснока · щепотка сушеного орегано · щепотка сахара · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Овощи моем, сушим.
2. Баклажаны нарезаем кружочками 0,5 см, присаливаем и оставляем на 15 минут, чтобы вышла лишняя влага и горечь.
3. Панируем кружочки в муке, обжариваем на растительном масле, выкладываем на бумажное полотенце.
4. Нарезанный лук жарим до прозрачности, добавляем нарезанные шампиньоны, очищенные от кожицы и измельченные помидоры, тушим 15 минут.
5. Добавляем измельченный чеснок и орегано. Солим-перчим. Если на вкус кисловато из-за помидоров, добавляем немного сахара. Тушим 5 минут и выключаем огонь.
6. В форму для запекания выкладываем половину соуса, а поверх него - слой баклажанов.
7. Посыпаем тертой моцареллой, выкладываем еще один слой баклажанов и снова посыпаем моцареллой.
8. Выкладываем оставшийся соус.
9. Запекаем 20 минут при 180 °С.
10. Тертый пармезан смешиваем с панировочными сухарями и посыпаем запеканку. Выпекаем еще 10 минут.
11. Подаем с белым багетом (в идеале с чиабаттой или фоккачей).
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Карныярык
Фото: Shutterstock
Фаршированные мясом баклажаны по-турецки.
НАДО (на 3 порции): 3 крупных баклажана · 300 г мясного фарша · 4 помидора · 1 сладкий перец · 1 свежий острый перец · 2 луковицы · 2 зубчика чеснока · соль · перец · растительное масло · небольшой пучок свежей петрушки.
ГОТОВИМ:
1. Чистые баклажаны чистим «зеброй» (снимаем не всю кожицу, а полосками). Плодоножку не удаляем. На каждом баклажане делаем продольный надрез глубиной 2 - 3 см.
2. Заливаем подготовленные баклажаны холодной соленой водой, оставляем на полчаса.
3. Томаты пробиваем в блендере, лук мелко шинкуем. Мелко нарезаем острый перец, сладкий перец - кубиками.
4. Баклажаны вынимаем из воды, сушим полотенцем, выкладываем в форму, смазываем растительным маслом и запекаем 40 минут при 180 °С.
5. Обжариваем на сковороде лук до матовости, добавляем острый и сладкий перец и фарш. Когда фарш побелеет, добавляем чеснок, полстакана измельченных помидоров, тушим 5 минут и выключаем огонь.
6. Вынимаем баклажаны, ложкой раскрываем надрезы и выкладываем в них фарш. Оставшиеся измельченные помидоры солим и наливаем на каждый баклажан.
7. Ставим в духовку на 15 минут при 180 °С.
Рулетики с сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 3 баклажана · 100 г кедровых или грецких орехов · 150 г творожного сыра · 2 зубчика чеснока · по паре веточек свежих базилика и кинзы · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ч. ложка сушеного базилика · соль.
ГОТОВИМ:
1. Чистые баклажаны нарезаем тонкими продольными пластинками.
2. Посыпаем сушеным базиликом, поливаем оливковым маслом, солим и перемешиваем.
3. Выкладываем на противень с пергаментом, выпекаем 15 минут при 200 °С до готовности.
4. В блендере пробиваем обжаренные на сухой сковороде орехи, кинзу, базилик и чеснок.
5. Содержимое блендера и творожный сыр смешиваем в миске, перемешиваем, при необходимости солим.
6. На запеченную пластинку баклажана выкладываем сырную смесь и сворачиваем рулетик.
7. Выкладываем рулетики на блюдо и подаем.