«Не слипнется!»: фирменный персиковый пирог от Бельковича на сковороде

Ингредиенты:
Начинка:
- Персики 500 г (85 р.)
- Нектарины 500 г (75 р.)
- Сахар 140 г (10 р.)
- Сливочное масло 20 г (17 р.)
- Крахмал кукурузный 2 ст. ложки с горкой (10 р.)
- Ванильный сахар 8 г (8 р.)
Тесто:
- Сливочное масло 100 г (88 р.)
- Мука 200 г (11 р.)
- Разрыхлитель 5 г (5 р.)
- Соль 1 щепотка
- Молоко 60 мл (6 р.)
Мороженое (для подачи) 250 г (115 р.) («Ашан», 500 г = 230 р.)
Вам понадобится сковорода со съемной ручкой или чугунная сковородка с глубокими бортами
Итого: 5 порций = 430 р., 1 порция пирога = 86 р.
Приготовление:
Тесто:
Охлажденное сливочное масло (100 г) нарезать на кубики.
В большой миске смешать муку, разрыхлитель, щепотку соли и отправить сливочное масло, влить молоко и руками перетереть муку с маслом. Тесто должно получиться кусочками и рассыпаться.
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Фото: СТС
Начинка:
У персиков и нектаринов удалить косточку и мякоть нарезать на средние дольки.
К персикам с нектаринами всыпать 100 г сахара, ванильный сахар, 2 ст. ложки с горкой крахмала и перемешать.
Фото: СТС
На разогретую сковороду насыпать 40 г сахара и растопить. К коричневому растопленному сахару отправить кусочек сливочного масла (20 г), растопить и снять с нагрева.
На сковороду с карамелью и сливочным маслом отправить персики с нектаринами, а сверху покрыть кусочками теста.
Сковороду с пирогом отправить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
Фото: СТС
Сервировка
Порцию горячего пирога переложить на порционную тарелку и подавать с мороженым.