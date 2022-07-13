«Не слипнется!»: фирменный персиковый пирог от Бельковича на сковороде

На разогретую сковороду насыпать 40 г сахара и растопить. К коричневому растопленному сахару отправить кусочек сливочного масла (20 г), растопить и снять с нагрева.

На сковороду с карамелью и сливочным маслом отправить персики с нектаринами, а сверху покрыть кусочками теста.

Сковороду с пирогом отправить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.