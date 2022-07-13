«Не слипнется!»: фирменный персиковый пирог от Бельковича на сковороде

У главного шеф-повара СТС ушло на пять порций 430 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

Начинка:

  • Персики 500 г (85 р.)
  • Нектарины 500 г (75 р.)
  • Сахар 140 г (10 р.)
  • Сливочное масло 20 г (17 р.)
  • Крахмал кукурузный 2 ст. ложки с горкой (10 р.)
  • Ванильный сахар 8 г (8 р.)  

Тесто:

  • Сливочное масло 100 г (88 р.)
  • Мука 200 г (11 р.)
  • Разрыхлитель 5 г (5 р.)
  • Соль 1 щепотка
  • Молоко 60 мл (6 р.)

Мороженое (для подачи) 250 г (115 р.) («Ашан», 500 г = 230 р.)

Вам понадобится сковорода со съемной ручкой или чугунная сковородка с глубокими бортами

Итого: 5 порций = 430 р., 1 порция пирога = 86 р.

Приготовление:

Тесто:

Охлажденное сливочное масло (100 г) нарезать на кубики.

В большой миске смешать муку, разрыхлитель, щепотку соли и отправить сливочное масло, влить молоко и руками перетереть муку с маслом. Тесто должно получиться кусочками и рассыпаться.

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Фото: СТС

Начинка:

У персиков и нектаринов удалить косточку и мякоть нарезать на средние дольки.

К персикам с нектаринами всыпать 100 г сахара, ванильный сахар, 2 ст. ложки с горкой крахмала и перемешать.

Фото: СТС

На разогретую сковороду насыпать 40 г сахара и растопить. К коричневому растопленному сахару отправить кусочек сливочного масла (20 г), растопить и снять с нагрева.

На сковороду с карамелью и сливочным маслом отправить персики с нектаринами, а сверху покрыть кусочками теста.

Сковороду с пирогом отправить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.

Фото: СТС

Сервировка

Порцию горячего пирога переложить на порционную тарелку и подавать с мороженым.

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