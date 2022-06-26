«Не слипнется!»: фирменное клубничное мороженое от Бельковича

Разбиваем яйца и отделить желтки от белков, к желткам добавляем 100 г сахара и перетираем венчиком.

Желтки переливаем в клубничное пюре и хорошенько перемешиваем.

Холодные жирные сливки взбиваем миксером с венчиками до увеличения в объеме, но не до пиков.