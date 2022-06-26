«Не слипнется!»: фирменное клубничное мороженое от Бельковича

Ингредиенты:
- Клубника 600 г (240 р.)
- Сахар 200 г (15 р.)
- Ванильный сахар 2 г (1 р.)
- Яйца (желтки) 3 шт. (34 р.)
- Сливки 33% 350 мл (178 р.)
- Итого: 1100 г мороженого (11 порций) = 468 р., 100 г = 42 р.
Приготовление:
У клубники (500 г) отрезаем зеленую часть и перебиваем погружным блендером ногой до однородной пюреобразной консистенции.
Фото: СТС
Процеживаем клубничное пюре через мелкое сито, убрав семечки.
В клубничное пюре отправляем 100 г сахара и ванильный сахара, перемешиваем.
Фото: СТС
Разбиваем яйца и отделить желтки от белков, к желткам добавляем 100 г сахара и перетираем венчиком.
Желтки переливаем в клубничное пюре и хорошенько перемешиваем.
Холодные жирные сливки взбиваем миксером с венчиками до увеличения в объеме, но не до пиков.
Фото: СТС
Переливаем клубничное пюре в сливки и аккуратно перемешиваем венчиком. Перекладываем в контейнер, закрываем крышкой и отправляем в морозилку на ночь до полного застывания.
Фото: СТС
Приятного аппетита!
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