«Не слипнется!»: фирменное клубничное мороженое от Бельковича

У главного шеф-повара на 1100 г ушло 468 рублей.
Клубничное мороженое. Фото: СТС

Клубничное мороженое. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Клубника 600 г (240 р.)  
  • Сахар 200 г (15 р.)
  • Ванильный сахар 2 г (1 р.)
  • Яйца (желтки) 3 шт. (34 р.)
  • Сливки 33% 350 мл (178 р.)
  • Итого: 1100 г мороженого (11 порций) = 468 р., 100 г = 42 р.

Приготовление:

У клубники (500 г) отрезаем зеленую часть и перебиваем погружным блендером ногой до однородной пюреобразной консистенции.

Фото: СТС

Процеживаем клубничное пюре через мелкое сито, убрав семечки.

В клубничное пюре отправляем 100 г сахара и ванильный сахара, перемешиваем.

Фото: СТС

Разбиваем яйца и отделить желтки от белков, к желткам добавляем 100 г сахара и перетираем венчиком.

Желтки переливаем в клубничное пюре и хорошенько перемешиваем.

Холодные жирные сливки взбиваем миксером с венчиками до увеличения в объеме, но не до пиков.

Фото: СТС

Переливаем клубничное пюре в сливки и аккуратно перемешиваем венчиком. Перекладываем в контейнер, закрываем крышкой и отправляем в морозилку на ночь до полного застывания.

Фото: СТС

Приятного аппетита!

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