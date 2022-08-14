Не переворачивать 2 минуты, солить в конце: как вкусно пожарить картошку с грибами, рассказал Белькович

В сезон грибов и вкусной молодой картошки телеповар Саша Белькович рассказал своим подписчикам, как вкусно приготовить жареху.
Ингредиенты на 2-3 порции:
- Картофель 600 граммов
- Лук-репка 200 граммов
- Грибы лисички 350 граммов
- Сметана 300 граммов
- Бекон 100 граммов
- Укроп 15 граммов
- Петрушка 15 граммов
- Соль, перец по вкусу
- Масло растительное 40 граммов
Картошку нарезать на брусочки, бросить в воду. Нагреть сковороду, налить масло и раскалить.
Картошку просушить, бросить на сковороду, не перемешивать сразу, дать прожариться одной стороне и только потом перемешать.
Параллельно нарезать лук соломкой и бекон слайсами.
Пожарить на второй сковороде бекон на растительном масле до золотистости и затем добавить грибы. Обжарить 3-5 минут.
Через пару минут картофель можно перемешать.
Когда картофель дойдет до полуготовности, добавить лук. Посолить лисички можно только в самом конце, когда вода практически испарится и добавить перец.
Минут через 10-12 картошка будет почти готова, нашинковать зелень.
В самом конце картошку подсолить, бросить перец. Грибы и бекон переложить в картофель, перемешать. Положить зелень, выключить огонь.
Подавать со сметаной.
Источник: YouTube-канал Sasha Belkovich.