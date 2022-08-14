Не переворачивать 2 минуты, солить в конце: как вкусно пожарить картошку с грибами, рассказал Белькович

Подавать это блюдо он рекомендовал со сметаной.
Жареная картошка.

Жареная картошка. Стоп-кадр: YouTube-канал Sasha Belkovich.

В сезон грибов и вкусной молодой картошки телеповар Саша Белькович рассказал своим подписчикам, как вкусно приготовить жареху.

Ингредиенты на 2-3 порции:

  • Картофель 600 граммов
  • Лук-репка 200 граммов
  • Грибы лисички 350 граммов
  • Сметана 300 граммов
  • Бекон 100 граммов
  • Укроп 15 граммов
  • Петрушка 15 граммов
  • Соль, перец по вкусу
  • Масло растительное 40 граммов

 

Картошку нарезать на брусочки, бросить в воду. Нагреть сковороду, налить масло и раскалить.

Картошку просушить, бросить на сковороду, не перемешивать сразу, дать прожариться одной стороне и только потом перемешать.

 Параллельно нарезать лук соломкой и бекон слайсами.

Пожарить на второй сковороде бекон на растительном масле до золотистости и затем добавить грибы. Обжарить 3-5 минут.

Через пару минут картофель можно перемешать.

Когда картофель дойдет до полуготовности, добавить лук. Посолить лисички можно только в самом конце, когда вода практически испарится и добавить перец.

 Минут через 10-12 картошка будет почти готова, нашинковать зелень.

В самом конце картошку подсолить, бросить перец. Грибы и бекон переложить в картофель, перемешать. Положить зелень, выключить огонь.

Подавать со сметаной.

Источник: YouTube-канал Sasha Belkovich.

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