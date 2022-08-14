Не переворачивать 2 минуты, солить в конце: как вкусно пожарить картошку с грибами, рассказал Белькович

Картошку нарезать на брусочки, бросить в воду. Нагреть сковороду, налить масло и раскалить.

Картошку просушить, бросить на сковороду, не перемешивать сразу, дать прожариться одной стороне и только потом перемешать.

Параллельно нарезать лук соломкой и бекон слайсами.

Пожарить на второй сковороде бекон на растительном масле до золотистости и затем добавить грибы. Обжарить 3-5 минут.

Через пару минут картофель можно перемешать.

Когда картофель дойдет до полуготовности, добавить лук. Посолить лисички можно только в самом конце, когда вода практически испарится и добавить перец.

Минут через 10-12 картошка будет почти готова, нашинковать зелень.

В самом конце картошку подсолить, бросить перец. Грибы и бекон переложить в картофель, перемешать. Положить зелень, выключить огонь.

Подавать со сметаной.

Источник: YouTube-канал Sasha Belkovich.