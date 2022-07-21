Названо самое любимое блюдо султана Сулеймана - рецепт

Рассказываем, как его приготовить.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

После выхода сериала «Великолепный век» россияне стали интересоваться историей и традициями Османской империи. Особую популярность завоевали кулинарные секреты турков.

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Историки считают, что самым любимым блюдом султана Сулеймана было кефтези по-изимирски. Это очень вкусное мясное блюдо, которое может иметь форму шариков, котлет или биточков.

Сначала полуфабрикаты из говядины или баранины обжаривают, а потом тушат с овощами.

Представляем рецепт:

В фарш добавляем порубленную зелень, обжаренный лук, хлебные крошки яйцо, соль, перец, паприку. Все хорошо размешиваем и формируем мясные шарики. Потом их обжариваем.

Картошку режем на 4 части, смешиваем с томатной пастой и обжариваем на сковороде.

Помидоры чистим от кожицы и режем крупными кубиками. Болгарский перец запекаем на сухой сковороде или в духовке, чистим от кожицы и семян и крупно нарезаем.

В глубокую посуду укладывает смешанные овощи, сверху выкладываем битки, заливаем водой и тушим на среднем огне 1 час.

За 20 минут до готовности добавляем измельченный чеснок, а при подаче посыпаем зеленью.

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