Названо самое любимое блюдо султана Сулеймана - рецепт

После выхода сериала «Великолепный век» россияне стали интересоваться историей и традициями Османской империи. Особую популярность завоевали кулинарные секреты турков.

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Историки считают, что самым любимым блюдом султана Сулеймана было кефтези по-изимирски. Это очень вкусное мясное блюдо, которое может иметь форму шариков, котлет или биточков.

Сначала полуфабрикаты из говядины или баранины обжаривают, а потом тушат с овощами.