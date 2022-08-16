«На завтрак: быстро и полезно»: готовим нежные оладушки из цельнозерновой муки по рецепту Антоновой

Отличная кулинарка актриса Наталия Антонова поделилась со своими поклонниками в Telegram-канале «Наталия Антонова» рецептом вкусных и нежных оладушек из цельнозерновой муки.
«На завтрак: быстро и полезно, особенно, когда детки на каникулах!» — прокомментировала звезда.
Ингредиенты:
- кефир — 500 мл,
- мука пшеничная цельнозерновая — 200 г,
- мука пшеничная высшего сорта — 200 г,
- сода — 1 ч. ложка,
- яйцо — 1 шт.,
- сахар — 3–4 ст. ложки,
- соль — 0,5 ч. ложки,
- растительное масло для жарки.
Кефир перелить в большую миску, добавить соду и перемешать. Яйцо слегка взбить вилкой и добавить в кефир.
Соединить все сухие ингредиенты и добавить в кефир. Тесто должно стать похожим по консистенции на густую сметану.
Накрыть миску полотенцем и оставить на 20 минут. Разогреть сковороду с растительным маслом и пожарить оладьи.