«На завтрак: быстро и полезно»: готовим нежные оладушки из цельнозерновой муки по рецепту Антоновой

Кефир перелить в большую миску, добавить соду и перемешать. Яйцо слегка взбить вилкой и добавить в кефир.

Соединить все сухие ингредиенты и добавить в кефир. Тесто должно стать похожим по консистенции на густую сметану.

Накрыть миску полотенцем и оставить на 20 минут. Разогреть сковороду с растительным маслом и пожарить оладьи.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».