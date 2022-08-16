«На завтрак: быстро и полезно»: готовим нежные оладушки из цельнозерновой муки по рецепту Антоновой

Актриса Наталия Антонова сама испробовала этот способ и рекомендует его своим поклонникам.
Оладушки из цельнозерновой муки по рецепту Антоновой

Оладушки из цельнозерновой муки по рецепту Антоновой. Фото: t.me/antonova_official

Отличная кулинарка актриса Наталия Антонова поделилась со своими поклонниками в Telegram-канале «Наталия Антонова» рецептом вкусных и нежных оладушек из цельнозерновой муки.

«На завтрак: быстро и полезно, особенно, когда детки на каникулах!» — прокомментировала звезда.

Ингредиенты:

  • кефир — 500 мл, 
  • мука пшеничная цельнозерновая — 200 г, 
  • мука пшеничная высшего сорта — 200 г, 
  • сода — 1 ч. ложка, 
  • яйцо — 1 шт., 
  • сахар — 3–4 ст. ложки, 
  • соль — 0,5 ч. ложки,
  • растительное масло для жарки. 

Кефир перелить в большую миску, добавить соду и перемешать. Яйцо слегка взбить вилкой и добавить в кефир. 

Соединить все сухие ингредиенты и добавить в кефир. Тесто должно стать похожим по консистенции на густую сметану. 

Накрыть миску полотенцем и оставить на 20 минут. Разогреть сковороду с растительным маслом и пожарить оладьи.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».

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