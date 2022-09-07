На заправку - майонез, йогурт, лимонный сок: готовим вкусный и простой салатик из капусты коул слоу по Бельковичу

Саша Белькович на своем YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как из белокочанной капусты приготовить знаменитый американский салат коул слоу. Секрет закуски - в заправке, за счет нее блюдо получается очень аппетитным.

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Ингредиенты: капуста белокочанная - 500 граммов, морковка - 200 граммов, сметана - 80 граммов. майонез - 80 граммов, яблоко - 1 штука, сахарный песок - 1 чайная ложка, лимон - 1/2 штуки, соевый соус и соль по вкусу.

Нарезать капусту, переложить в миску, посолить и отжать до сока. Натереть морковь на крупной терке, бросить в капусту. Яблоко нарезать тоненькой соломкой и отправить туда же.

Посыпать сахаром, выжать лимонный сок. Далее заправить смесью йогурта и майонеза. Чуть влить соевого соуса, при желании досолить. Размешать и подать к столу.