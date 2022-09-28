На кефире, без дрожжей: как сделать пышные пирожки, которые улетят со стола, рассказал Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко в Telegram-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом вкусных пышных пирожков без дрожжей.

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Ингредиенты для теста:

Мука – 200 г

Кефир – 130 г

Сметана 25% – 25 г

Половина желтка – 13 г

Сахар – 10 г

Соль – 2 г

Сода – на кончике чайной ложки

Масло рафинированное без запаха – 5 г

Ингредиенты для начинки

Картофель – 300 г

Лук – 300 г

Сливочное масло – небольшой кусочек

Растительное масло

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Несильно нагреть кефир, сметану и половину желтка. Вылить в посуду с мукой, сахаром, солью и замесить тесто. В середине сформировать углубление, добавить соду и продолжить замешивание. Руки слегка смазать растительным маслом, еще немного размять и вылепить шарик. Накрыть пищевой пленкой и дать отдохнуть 15 минут.

Сварить картошку. В сковороде на растительном и сливочном масле обжарить лук. Положить пару щепоток сахара и все перемешать. Пюре посолить, поперчить, смешать с обжаренным луком.

Сформировать пирожки, пожарить на растительном масле до золотистой корочки.