На кефире, без дрожжей: как сделать пышные пирожки, которые улетят со стола, рассказал Емельяненко

Простота рецепта порадует хозяек.
Пирожки.

Пирожки. Фото: t.me/chefvasiliy

Телеповар Василий Емельяненко в Telegram-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом вкусных пышных пирожков без дрожжей.

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Ингредиенты для теста:

  • Мука – 200 г
  • Кефир – 130 г
  • Сметана 25% – 25 г
  • Половина желтка – 13 г
  • Сахар – 10 г
  • Соль – 2 г
  • Сода – на кончике чайной ложки
  • Масло рафинированное без запаха – 5 г

Ингредиенты для начинки

  • Картофель – 300 г
  • Лук – 300 г
  • Сливочное масло – небольшой кусочек
  • Растительное масло
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

Несильно нагреть кефир, сметану и половину желтка. Вылить в посуду с мукой, сахаром, солью и замесить тесто. В середине сформировать углубление, добавить соду и продолжить замешивание. Руки слегка смазать растительным маслом, еще немного размять и вылепить шарик. Накрыть пищевой пленкой и дать отдохнуть 15 минут.

Сварить картошку. В сковороде на растительном и сливочном масле обжарить лук. Положить пару щепоток сахара и все перемешать. Пюре посолить, поперчить, смешать с обжаренным луком.

Сформировать пирожки, пожарить на растительном масле до золотистой корочки.

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