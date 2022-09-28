На кефире, без дрожжей: как сделать пышные пирожки, которые улетят со стола, рассказал Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко в Telegram-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом вкусных пышных пирожков без дрожжей.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты для теста:
- Мука – 200 г
- Кефир – 130 г
- Сметана 25% – 25 г
- Половина желтка – 13 г
- Сахар – 10 г
- Соль – 2 г
- Сода – на кончике чайной ложки
- Масло рафинированное без запаха – 5 г
Ингредиенты для начинки
- Картофель – 300 г
- Лук – 300 г
- Сливочное масло – небольшой кусочек
- Растительное масло
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Несильно нагреть кефир, сметану и половину желтка. Вылить в посуду с мукой, сахаром, солью и замесить тесто. В середине сформировать углубление, добавить соду и продолжить замешивание. Руки слегка смазать растительным маслом, еще немного размять и вылепить шарик. Накрыть пищевой пленкой и дать отдохнуть 15 минут.
Сварить картошку. В сковороде на растительном и сливочном масле обжарить лук. Положить пару щепоток сахара и все перемешать. Пюре посолить, поперчить, смешать с обжаренным луком.
Сформировать пирожки, пожарить на растительном масле до золотистой корочки.