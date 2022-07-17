«На даче»: чахохбили из курицы в казане от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на 11 порций 708 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Курица 2 кг (414 р.)
  • Лук 1 кг (43 р.)
  • Сливочное масло 50 г (44 р.)
  • Томаты 900 г (117 р.)
  • Кинза бол. пучок 30 г (27 р.)
  • Томатная паста 1,5 ст. ложки (10 р.)
  • Аджика 1 ч. ложка горкой (8 р.)
  • Чили перец 20 г (26 р.)
  • Чеснок 5 зубчиков (4 р.)
  • Хмели - сунели 1 ч. ложка (8 р.)
  • Растительное масло 50 мл (7 р.)
  • Соль
  • Вам понадобится казан объемом 12 л
  • Итого: 11 порций = 708 р., 1 порция = 64 р.

Приготовление

На большой огонь в мангале поставить казан, закрепив по краям шампурами.

Целую курицу разрезать на небольшие части.

Фото: СТС

В казан налить 50 мл растительного масла и обжарить курицу, вытащить из казана.

Лук очистить, нарезать средним кубиком и обжарить в казане на масле после курицы.

К обжаренному луку добавить 50 г сливочного масла, а затем курицу.

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Фото: СТС

Помидоры закинуть в угли и подержать не больше 1 минуты, вытащить. Остудить и очистить шкурку, нарезать ножом на средние кусочки.

К курице добавить 1,5 ст. ложки томатной пасты.

Влить в казан воду, так, чтобы почти полностью покрыла курицу (около 700 - 1000 мл). Тушить курицу на медленном огне до полной готовности, так чтобы мясо отходило от кости.

Кстати, еще интересный рецепт

Через пару минут отправить кусочки помидоров.

Чили перец мелко нарезать и отправить в казан.

Добавить к курице 1 ч. ложку с горкой аджики, 1 ч. ложку хмели-сунели и посолить по вкусу.

Веточки кинзы (20 г) мелко нарубить и отправить в казан (листики кинзы добавить чуть позже).

Фото: СТС

Чеснок нарезать мелко и добавить в самом конце вместе с листиками кинзы, снять казан с нагрева. Чахохбили накрыть крышкой и дать постоять минимум 5 минут.

Сервировка

Переложить порционную тарелку чахохбили и украсить свежими листиками кинзы.

Приятного аппетита!

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