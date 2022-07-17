«На даче»: чахохбили из курицы в казане от Бельковича

Помидоры закинуть в угли и подержать не больше 1 минуты, вытащить. Остудить и очистить шкурку, нарезать ножом на средние кусочки.

К курице добавить 1,5 ст. ложки томатной пасты.

Влить в казан воду, так, чтобы почти полностью покрыла курицу (около 700 - 1000 мл). Тушить курицу на медленном огне до полной готовности, так чтобы мясо отходило от кости.

Кстати, еще интересный рецепт