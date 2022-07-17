«На даче»: чахохбили из курицы в казане от Бельковича

Ингредиенты:
- Курица 2 кг (414 р.)
- Лук 1 кг (43 р.)
- Сливочное масло 50 г (44 р.)
- Томаты 900 г (117 р.)
- Кинза бол. пучок 30 г (27 р.)
- Томатная паста 1,5 ст. ложки (10 р.)
- Аджика 1 ч. ложка горкой (8 р.)
- Чили перец 20 г (26 р.)
- Чеснок 5 зубчиков (4 р.)
- Хмели - сунели 1 ч. ложка (8 р.)
- Растительное масло 50 мл (7 р.)
- Соль
- Вам понадобится казан объемом 12 л
- Итого: 11 порций = 708 р., 1 порция = 64 р.
Приготовление
На большой огонь в мангале поставить казан, закрепив по краям шампурами.
Целую курицу разрезать на небольшие части.
Фото: СТС
В казан налить 50 мл растительного масла и обжарить курицу, вытащить из казана.
Лук очистить, нарезать средним кубиком и обжарить в казане на масле после курицы.
К обжаренному луку добавить 50 г сливочного масла, а затем курицу.
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Фото: СТС
Помидоры закинуть в угли и подержать не больше 1 минуты, вытащить. Остудить и очистить шкурку, нарезать ножом на средние кусочки.
К курице добавить 1,5 ст. ложки томатной пасты.
Влить в казан воду, так, чтобы почти полностью покрыла курицу (около 700 - 1000 мл). Тушить курицу на медленном огне до полной готовности, так чтобы мясо отходило от кости.
Кстати, еще интересный рецепт
Через пару минут отправить кусочки помидоров.
Чили перец мелко нарезать и отправить в казан.
Добавить к курице 1 ч. ложку с горкой аджики, 1 ч. ложку хмели-сунели и посолить по вкусу.
Веточки кинзы (20 г) мелко нарубить и отправить в казан (листики кинзы добавить чуть позже).
Фото: СТС
Чеснок нарезать мелко и добавить в самом конце вместе с листиками кинзы, снять казан с нагрева. Чахохбили накрыть крышкой и дать постоять минимум 5 минут.
Сервировка
Переложить порционную тарелку чахохбили и украсить свежими листиками кинзы.
Приятного аппетита!