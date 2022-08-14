Мука, мед, сахар, вода: как сделать постные ароматные кексы, рассказала Антонова

Всего несколько минут – и у вас на столе вкусная выпечка!
Кекс.

Кекс. Фото: Global Look Press

Медовые кексы предложила приготовить своим подписчикам Наталия Антонова. Актриса утверждает, что с этим простым и вкусным рецептом справится каждый.

Ингредиенты:

  •  1,5-2 стакана муки;
  •  2 ст. л меда;
  •  0,5 стакана сахара;
  • 7 г разрыхлителя;
  •  1 стакан теплой воды;
  • 0,5 ч. л соли
  • 2 ст. л растительного масла

В миску с теплой водой добавить мед, размешать. Как только мед полностью растворится, положить сахарный песок, влить масло, а также подсыпать разрыхлитель или соду. Все перемешать.

Просеять муку и замесить тесто. Разложить его по формочкам.

Выпекать кексы 20 минут при температуре 180 °С.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».

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