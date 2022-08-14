Мука, мед, сахар, вода: как сделать постные ароматные кексы, рассказала Антонова

Медовые кексы предложила приготовить своим подписчикам Наталия Антонова. Актриса утверждает, что с этим простым и вкусным рецептом справится каждый.
Ингредиенты:
- 1,5-2 стакана муки;
- 2 ст. л меда;
- 0,5 стакана сахара;
- 7 г разрыхлителя;
- 1 стакан теплой воды;
- 0,5 ч. л соли
- 2 ст. л растительного масла
В миску с теплой водой добавить мед, размешать. Как только мед полностью растворится, положить сахарный песок, влить масло, а также подсыпать разрыхлитель или соду. Все перемешать.
Просеять муку и замесить тесто. Разложить его по формочкам.
Выпекать кексы 20 минут при температуре 180 °С.