Мука, мед, сахар, вода: как сделать постные ароматные кексы, рассказала Антонова

В миску с теплой водой добавить мед, размешать. Как только мед полностью растворится, положить сахарный песок, влить масло, а также подсыпать разрыхлитель или соду. Все перемешать.

Просеять муку и замесить тесто. Разложить его по формочкам.

Выпекать кексы 20 минут при температуре 180 °С.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».