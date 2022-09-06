Мангал-салат от Бельковича: обжарить кабачок с перцем, отдельно сыр, полить маслом с уксусом и чесноком

Пока на улице тепло и идет сезон кабачков телеповар Саша Белькович предложил своим поклонникам приготовить ароматный и вкусный мангал-салат с сыром.
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Ингредиенты:
- Кабачок — 1
- Желтый болгарский перец — 1
- Красный болгарский перец — 1
- Зеленый перец — 1
- Красный лук — 1
- Баклажан — 1
- Помидор — 2
- Сыр адыгейский —200 граммов
- Соль по вкусу.
На соус:
- Оливковое масло — 50 миллилитров
- Яблочный уксус — 2 столовые ложки
- Тархун свежий — 1 ветка
- Чеснок свежий — 2 зубчика
- Сахарный песок — 1 столовая ложка.
10 минут обжариваем перцы на мангале. Красный лук нарезаем кольцами и подпекаем. Кабачок и баклажан нарезаем крупно дольками, солим, кладем на мангал к перцам.
Убираем перец с углей и перекладываем в пакет, чтобы кожица размякла. Снимаем ее и нарезаем. Нарезаем крупно остальные овощи.
Для заправки меленько шинкуем чеснок, смешиваем с уксусом, оливковым маслом, сахаром и нарезанной веточкой тархуна.
Выкладываем ингредиенты в чашу, поджариваем слайсы сыра на сковороде и кладем их на салат.
Источник: vm.ru.