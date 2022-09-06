Мангал-салат от Бельковича: обжарить кабачок с перцем, отдельно сыр, полить маслом с уксусом и чесноком

Закуска получается ароматной и очень аппетитной.
Салат.

Салат. Фото: Global Look Press

Пока на улице тепло и идет сезон кабачков телеповар Саша Белькович предложил своим поклонникам приготовить ароматный и вкусный мангал-салат с сыром.

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Ингредиенты:

  • Кабачок — 1 
  • Желтый болгарский перец — 1 
  • Красный болгарский перец — 1 
  • Зеленый перец — 1 
  • Красный лук — 1 
  • Баклажан — 1 
  • Помидор — 2 
  • Сыр адыгейский —200 граммов
  • Соль по вкусу.

На соус:

  • Оливковое масло — 50 миллилитров
  • Яблочный уксус — 2 столовые ложки
  • Тархун свежий — 1 ветка
  • Чеснок свежий — 2 зубчика
  • Сахарный песок — 1 столовая ложка.

10 минут обжариваем перцы на мангале. Красный лук нарезаем кольцами и подпекаем. Кабачок и баклажан нарезаем крупно дольками, солим, кладем на мангал к перцам.

Убираем перец с углей и перекладываем в пакет, чтобы кожица размякла. Снимаем ее и нарезаем. Нарезаем крупно остальные овощи.

Для заправки меленько шинкуем чеснок, смешиваем с уксусом, оливковым маслом, сахаром и нарезанной веточкой тархуна. 

Выкладываем ингредиенты в чашу, поджариваем слайсы сыра на сковороде и кладем их на салат.

Источник: vm.ru.

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