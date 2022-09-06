Мангал-салат от Бельковича: обжарить кабачок с перцем, отдельно сыр, полить маслом с уксусом и чесноком

Пока на улице тепло и идет сезон кабачков телеповар Саша Белькович предложил своим поклонникам приготовить ароматный и вкусный мангал-салат с сыром.

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Ингредиенты:

Кабачок — 1

Желтый болгарский перец — 1

Красный болгарский перец — 1

Зеленый перец — 1

Красный лук — 1

Баклажан — 1

Помидор — 2

Сыр адыгейский —200 граммов

Соль по вкусу.

На соус:

Оливковое масло — 50 миллилитров

Яблочный уксус — 2 столовые ложки

Тархун свежий — 1 ветка

Чеснок свежий — 2 зубчика

Сахарный песок — 1 столовая ложка.

10 минут обжариваем перцы на мангале. Красный лук нарезаем кольцами и подпекаем. Кабачок и баклажан нарезаем крупно дольками, солим, кладем на мангал к перцам.

Убираем перец с углей и перекладываем в пакет, чтобы кожица размякла. Снимаем ее и нарезаем. Нарезаем крупно остальные овощи.

Для заправки меленько шинкуем чеснок, смешиваем с уксусом, оливковым маслом, сахаром и нарезанной веточкой тархуна.

Выкладываем ингредиенты в чашу, поджариваем слайсы сыра на сковороде и кладем их на салат.

Источник: vm.ru.