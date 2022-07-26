Любители азиатской кухни оценят: как сделать вкуснейший салат с малосольными огурцами и креветками

Огурец разрезать вдоль на 4 части, нарезать на небольшие кусочки и отправить в полиэтиленовый пакет. Туда же - измельченный чеснок, 2 щепотки сахара и 1 щепотку соли. Перемешать, дать некоторое время просолиться. Креветки очистить, разрезать вдоль на 2 части. В кастрюльку с водой отправить лавровый лист, панцири креветок, чуть посолить и довести до кипения.

Мясо очищенного кальмара отправить в кипящую воду на 40 секунд и сразу же достать. Кастрюлю снять с огня, бросить в нее на минуту очищенные креветки. Кальмара нарезать тонкими кольцами, имбирь нашинковать очень мелко. Нарубить лук, тонкими кольцами нарезать чили перец и 2 зубчика чеснока.

Лук, чеснок и перец отправить в миску, добавить кунжут. В сотейник налить 150 миллилитром рапсового масла, довести до кипения. Кипящим маслом залить лук с перцем и чесноком. В миску налить рисовый уксус, соевый и устричный соус.

Все хорошо перемешать, получится соус. В сковороду налить немного растительного масла и обжарить арахис, слегка посолить. В миску с морепродуктами положить малосольные огурчики, арахис, щепотку глутамата натрия, полить соусом. Посолить, добавить мелко нарезанную кинзу, перемешать.

Источник: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».