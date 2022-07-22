Любимая кабачковая запеканка Ивлева! Нарезаем на кусочки, заливаем сырно-чесночной заправкой и в духовку!

В сезон кабачков самое время приготовить аппетитную запеканку по рецепту Константина Ивлева, которым он поделился на YouTube-канале Ivlev Chef Channel.

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Ингредиенты: кабачки — 3 штуки, масло растительное — 100 миллилитров, чеснок — 5 зубчиков, томатная паста — 50 граммов, сливки 33% — 100 миллилитров, сыр тертый — 100 граммов, соль, перец, кориандр, паприка — по вкусу.

Снимаем кожуру с кабачков, нарезаем слайсами не менее сантиметра. Обжариваем на сковороде с маслом до румяной корочки. Выкладываем в кулинарную форму.

Далее делаем соус. Смешивает при помощи блендера петрушку, сливки, молотый кориандр, паприку, соль, перец, чеснок и томатную пасту. В конце добавляем сыр.

Покрываем равномерно соусом кабачки. Ставим в духовку на 10-15 минут при температуре 200 градусов. Сверху должна появиться аппетитная корочка. К столу подаем или в горячем, или в холодном виде. Вкусно одинаково.