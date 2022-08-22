Лучшие бутерброды: запеченная на черном хлебе рыба от Бельковича

Сыр натереть на крупной терке и переложить к овощам, добавить 3 ст. ложки майонеза и перемешать.

На растительном масле (15 мл) обжарить ломтики белого и ржаного хлеба по несколько минут с каждой стороны.

Рыбу нарезать на небольшие равные кусочки и отправить на разогретую сковородку с растительным маслом (25 мл), посолить и поперчить с двух сторон. Обжарить рыбу до золотистой корочки и переложить на тарелку.