Лучшие бутерброды: запеченная на черном хлебе рыба от Бельковича

Ингредиенты:
- Хлеб ржаной 2 кусочка (4 р.)
- Нарезной батон (белый) 2 кусочка (4 р.)
- Треска филе замороженное 450 г (225 р.)
- Шампиньоны 200 г (40 р.)
- Лук репчатый 1 шт. (4 р.)
- Майонез 3 ст. ложки (21 р.)
- Томат 1 шт. (9 р.)
- Сыр твердый (чеддер) 100 г (129 р.)
- Чеснок сушеный ¼ ч. ложки (1 р.)
- Прованские травы ¼ ч. ложки (1 р.)
- Растительное масло 60 мл (7 р.)
- Соль
- Перец
- Итого: 4 бутерброда = 445 р., 1 бутерброд = 111 р.
Приготовление:
В разогретую сковородку с растительным маслом (20 мл) отправить нарезанные соломкой лук и шампиньоны, подсолить и поперчить.
Обжаренные овощи переложить в миску, к ним добавить сушеный чеснок, прованские травы и перемешать.
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Фото: СТС
Сыр натереть на крупной терке и переложить к овощам, добавить 3 ст. ложки майонеза и перемешать.
На растительном масле (15 мл) обжарить ломтики белого и ржаного хлеба по несколько минут с каждой стороны.
Рыбу нарезать на небольшие равные кусочки и отправить на разогретую сковородку с растительным маслом (25 мл), посолить и поперчить с двух сторон. Обжарить рыбу до золотистой корочки и переложить на тарелку.
Фото: СТС
Помидор нарезать полукольцами.
На противень, выстеленный пергаментом положить ломтики хлеба, на хлеб выложить слайсы помидора, рыбу, овощную массу и посыпать тертым сыром.
В заранее разогретую духовку до 200 градусов отправить бутерброды на 15 минут.
Приятного аппетита!