Лучшие бутерброды: запеченная на черном хлебе рыба от Бельковича

Главный шеф-повар СТС потратил на четыре бутерброда 445 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Хлеб ржаной 2 кусочка (4 р.)
  • Нарезной батон (белый) 2 кусочка (4 р.)
  • Треска филе замороженное 450 г (225 р.)
  • Шампиньоны 200 г (40 р.)
  • Лук репчатый 1 шт. (4 р.)
  • Майонез 3 ст. ложки (21 р.)
  • Томат 1 шт. (9 р.)
  • Сыр твердый (чеддер) 100 г (129 р.)
  • Чеснок сушеный ¼ ч. ложки (1 р.)
  • Прованские травы ¼ ч. ложки (1 р.)
  • Растительное масло 60 мл (7 р.)
  • Соль
  • Перец
  • Итого: 4 бутерброда = 445 р., 1 бутерброд = 111 р.

Приготовление:

В разогретую сковородку с растительным маслом (20 мл) отправить нарезанные соломкой лук и шампиньоны, подсолить и поперчить.

Обжаренные овощи переложить в миску, к ним добавить сушеный чеснок, прованские травы и перемешать.

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Фото: СТС

Сыр натереть на крупной терке и переложить к овощам, добавить 3 ст. ложки майонеза и перемешать.

На растительном масле (15 мл) обжарить ломтики белого и ржаного хлеба по несколько минут с каждой стороны.

Рыбу нарезать на небольшие равные кусочки и отправить на разогретую сковородку с растительным маслом (25 мл), посолить и поперчить с двух сторон. Обжарить рыбу до золотистой корочки и переложить на тарелку.

Фото: СТС

Помидор нарезать полукольцами.

На противень, выстеленный пергаментом положить ломтики хлеба, на хлеб выложить слайсы помидора, рыбу, овощную массу и посыпать тертым сыром.

В заранее разогретую духовку до 200 градусов отправить бутерброды на 15 минут.

Приятного аппетита!

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