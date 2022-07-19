Лучше окрошки! Как приготовить вкусный суп холодник с лимоном и огурчиком на свекольном отваре

Своим рецептом поделилась актриса Наталия Антонова.

Наталия Антонова в своем телеграме поделилась рецептом вкусного холодника, который многие считают прекрасной альтернативой окрошке, а кто-то уверен, что этот летний супчик даже лучше!

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Ингредиенты:

  • Свекла – 500 граммов
  • Салат, укроп, петрушка, базилик – 100 граммов
  • Яйца – 3 штуки
  • Огурец – 200 граммов или 3 штуки
  • Побеги лука – 20-40 граммов
  • Лимон – ¼
  • Соль, сахар, сметана – по вкусу.

Приготовить полтора литра свекольного отвара. Для этого очистить свеклу. В двухлитровую кастрюлю с водой добавить пару чайных ложек сока лимона, прокипятить.

Убавить мощность плиты, варить свеклу еще 40 минут. Сварить яйца. Остудить, очистить и удалить желтки. Яичные белки мелко нашинковать, нарезать огурцы мелкими кубиками. Приготовленную зелень с луком нарезать еще мельче, а листочки салата нашинковать на ленточки.

Готовую свеклу положить в холодную воду. Отвар оставить для основы, процедить, остудить.

Нарезать свеклу мелким кубиком, переложить туда же нарезанные ранее белки, огурчики и зелень. По вкусу добавить соль, перец, сахар.

Залить все это свекольным наваром и приправить сметаной.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».

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