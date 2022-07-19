Лучше окрошки! Как приготовить вкусный суп холодник с лимоном и огурчиком на свекольном отваре

Наталия Антонова в своем телеграме поделилась рецептом вкусного холодника, который многие считают прекрасной альтернативой окрошке, а кто-то уверен, что этот летний супчик даже лучше!
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Ингредиенты:
- Свекла – 500 граммов
- Салат, укроп, петрушка, базилик – 100 граммов
- Яйца – 3 штуки
- Огурец – 200 граммов или 3 штуки
- Побеги лука – 20-40 граммов
- Лимон – ¼
- Соль, сахар, сметана – по вкусу.
Приготовить полтора литра свекольного отвара. Для этого очистить свеклу. В двухлитровую кастрюлю с водой добавить пару чайных ложек сока лимона, прокипятить.
Убавить мощность плиты, варить свеклу еще 40 минут. Сварить яйца. Остудить, очистить и удалить желтки. Яичные белки мелко нашинковать, нарезать огурцы мелкими кубиками. Приготовленную зелень с луком нарезать еще мельче, а листочки салата нашинковать на ленточки.
Готовую свеклу положить в холодную воду. Отвар оставить для основы, процедить, остудить.
Нарезать свеклу мелким кубиком, переложить туда же нарезанные ранее белки, огурчики и зелень. По вкусу добавить соль, перец, сахар.
Залить все это свекольным наваром и приправить сметаной.
Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».