Лучше окрошки! Как приготовить вкусный суп холодник с лимоном и огурчиком на свекольном отваре

Наталия Антонова в своем телеграме поделилась рецептом вкусного холодника, который многие считают прекрасной альтернативой окрошке, а кто-то уверен, что этот летний супчик даже лучше!

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Ингредиенты:

Свекла – 500 граммов

Салат, укроп, петрушка, базилик – 100 граммов

Яйца – 3 штуки

Огурец – 200 граммов или 3 штуки

Побеги лука – 20-40 граммов

Лимон – ¼

Соль, сахар, сметана – по вкусу.

Приготовить полтора литра свекольного отвара. Для этого очистить свеклу. В двухлитровую кастрюлю с водой добавить пару чайных ложек сока лимона, прокипятить.

Убавить мощность плиты, варить свеклу еще 40 минут. Сварить яйца. Остудить, очистить и удалить желтки. Яичные белки мелко нашинковать, нарезать огурцы мелкими кубиками. Приготовленную зелень с луком нарезать еще мельче, а листочки салата нашинковать на ленточки.

Готовую свеклу положить в холодную воду. Отвар оставить для основы, процедить, остудить.

Нарезать свеклу мелким кубиком, переложить туда же нарезанные ранее белки, огурчики и зелень. По вкусу добавить соль, перец, сахар.

Залить все это свекольным наваром и приправить сметаной.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».