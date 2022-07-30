Ленивый песочный пирог с персиками: такую выпечку можно делать каждый день!

Саша Белькович рекомендует заменять в начинке фрукты на свой вкус.
Саша Белькович.

Саша Белькович. Стоп-кадр: YouTube-канал Sasha Belkovich

Телеповар Саша Белькович поделился в своем профиле во «ВКонтакте» рецептом аппетитного быстрого пирога с персиками из песочного теста. Его вкусно есть с мороженым или жирной сметаной.

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Ингредиенты на начинку:

  • Персики 500 граммов
  • Нектарины 500 граммов
  • Сахар 140 граммов
  • Сливочное масло 20 граммов
  • Крахмал кукурузный 2 столовые ложки с горкой
  • Ванильный сахар 8 граммов

Ингредиенты на тесто:

  • Сливочное масло 100 граммов
  • Мука 200 граммов
  • Разрыхлитель 5 граммов
  • Соль 1 щепотка
  • Молоко 60 мл
  • Мороженое (для подачи) 250 граммов

Пирог. Стоп-кадр: YouTube-канал Sasha Belkovich

100 граммов масла охлаждаем в холодильнике, нарезаем кубиком. Перетираем с мукой, разрыхлителем, щепоткой соли. Вливаем молоко и опять растираем. Тесто должно рассыпаться кусочками.

Удаляем косточки из фруктов, нарезаем на средние дольки. К персикам с нектаринами всыпаем 100 граммов сахара, ванильный сахар, 2 столовые ложки с горкой крахмала и перемешиваем.

На разогретую сковороду насыпаем 40 граммов сахара и растапливаем. К коричневому растопленному сахару отправляем кусочек сливочного масла (20 граммов), растапливаем и снимаем с нагрева.

На сковороду с карамелью и сливочным маслом отправляем персики с нектаринами, покрываем кусочками теста. Сковороду с пирогом отправляем в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.

Кладем пирог (рассыпается на кусочки) на тарелку, подаем с мороженым.

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