Ленивый песочный пирог с персиками: такую выпечку можно делать каждый день!

100 граммов масла охлаждаем в холодильнике, нарезаем кубиком. Перетираем с мукой, разрыхлителем, щепоткой соли. Вливаем молоко и опять растираем. Тесто должно рассыпаться кусочками.

Удаляем косточки из фруктов, нарезаем на средние дольки. К персикам с нектаринами всыпаем 100 граммов сахара, ванильный сахар, 2 столовые ложки с горкой крахмала и перемешиваем.

На разогретую сковороду насыпаем 40 граммов сахара и растапливаем. К коричневому растопленному сахару отправляем кусочек сливочного масла (20 граммов), растапливаем и снимаем с нагрева.

На сковороду с карамелью и сливочным маслом отправляем персики с нектаринами, покрываем кусочками теста. Сковороду с пирогом отправляем в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.

Кладем пирог (рассыпается на кусочки) на тарелку, подаем с мороженым.