Ленивый песочный пирог с персиками: такую выпечку можно делать каждый день!

Телеповар Саша Белькович поделился в своем профиле во «ВКонтакте» рецептом аппетитного быстрого пирога с персиками из песочного теста. Его вкусно есть с мороженым или жирной сметаной.
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Ингредиенты на начинку:
- Персики 500 граммов
- Нектарины 500 граммов
- Сахар 140 граммов
- Сливочное масло 20 граммов
- Крахмал кукурузный 2 столовые ложки с горкой
- Ванильный сахар 8 граммов
Ингредиенты на тесто:
- Сливочное масло 100 граммов
- Мука 200 граммов
- Разрыхлитель 5 граммов
- Соль 1 щепотка
- Молоко 60 мл
- Мороженое (для подачи) 250 граммов
Пирог. Стоп-кадр: YouTube-канал Sasha Belkovich
100 граммов масла охлаждаем в холодильнике, нарезаем кубиком. Перетираем с мукой, разрыхлителем, щепоткой соли. Вливаем молоко и опять растираем. Тесто должно рассыпаться кусочками.
Удаляем косточки из фруктов, нарезаем на средние дольки. К персикам с нектаринами всыпаем 100 граммов сахара, ванильный сахар, 2 столовые ложки с горкой крахмала и перемешиваем.
На разогретую сковороду насыпаем 40 граммов сахара и растапливаем. К коричневому растопленному сахару отправляем кусочек сливочного масла (20 граммов), растапливаем и снимаем с нагрева.
На сковороду с карамелью и сливочным маслом отправляем персики с нектаринами, покрываем кусочками теста. Сковороду с пирогом отправляем в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
Кладем пирог (рассыпается на кусочки) на тарелку, подаем с мороженым.