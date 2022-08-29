Ленивые пирожки с луком и яйцом на сковородке от Бельковича

На 20 пирожков у главного шеф-повара СТС ушло 172 рубля.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

Тесто:

  • кефир — 350 мл (21 р.),
  • сметана — 100 г (24 р.),
  • мука — 300 г (17 р.),
  • яйцо —1 шт. (11 р.),
  • сода — ½ ч. ложка (1 р.),
  • сахар — 1 ч. ложка (1 р.),
  • соль — щепотка.

Начинка:

  • яйца (вареные) — 2 шт. (22 р.),
  • зеленый лук (перья) — 40 г (28 р.).

Соус:

  • сметана — 150 г (36 р.),
  • аджика — 1 ч. ложка (2 р.),
  • растительное масло — 75 мл (9 р.).

Итого: 20 пирожков = 172 р., 1 пирожок = 9 р.

Приготовление:

Подогреть кефир в сотейнике на небольшом огне.

Отправить в миску сметану (100 г), соль, сахар и яйцо.

Фото: СТС

Ко всем ингредиентам влить кефир, перемешать венчиком и добавить соду.

Всыпать муку и замешать тесто.

Лук и заранее отваренные и очищенные яйца мелко нарезать и отправить в тесто.

Вмешать начинку один раз и оставить тесто отдыхать 10 минут.

На разогретой сковородке с растительным маслом (15 мл) формируем ложкой пирожки, затем накрыть крышкой на 5 минут. Перевернуть пирожки и обжарить с другой стороны.

Фото: СТС

Таким образом обжарить пирожки из оставшегося теста.

Смешать сметану и аджику в соуснике.

Сервировка:

Горячие ленивые пирожки подавать с соусом.

Приятного аппетита!

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  