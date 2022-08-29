Ленивые пирожки с луком и яйцом на сковородке от Бельковича

Ингредиенты:
Тесто:
- кефир — 350 мл (21 р.),
- сметана — 100 г (24 р.),
- мука — 300 г (17 р.),
- яйцо —1 шт. (11 р.),
- сода — ½ ч. ложка (1 р.),
- сахар — 1 ч. ложка (1 р.),
- соль — щепотка.
Начинка:
- яйца (вареные) — 2 шт. (22 р.),
- зеленый лук (перья) — 40 г (28 р.).
Соус:
- сметана — 150 г (36 р.),
- аджика — 1 ч. ложка (2 р.),
- растительное масло — 75 мл (9 р.).
Итого: 20 пирожков = 172 р., 1 пирожок = 9 р.
Приготовление:
Подогреть кефир в сотейнике на небольшом огне.
Отправить в миску сметану (100 г), соль, сахар и яйцо.
Фото: СТС
Ко всем ингредиентам влить кефир, перемешать венчиком и добавить соду.
Всыпать муку и замешать тесто.
Лук и заранее отваренные и очищенные яйца мелко нарезать и отправить в тесто.
Вмешать начинку один раз и оставить тесто отдыхать 10 минут.
На разогретой сковородке с растительным маслом (15 мл) формируем ложкой пирожки, затем накрыть крышкой на 5 минут. Перевернуть пирожки и обжарить с другой стороны.
Фото: СТС
Таким образом обжарить пирожки из оставшегося теста.
Смешать сметану и аджику в соуснике.
Сервировка:
Горячие ленивые пирожки подавать с соусом.
Приятного аппетита!