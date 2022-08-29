Ленивые пирожки с луком и яйцом на сковородке от Бельковича

Ко всем ингредиентам влить кефир, перемешать венчиком и добавить соду.

Всыпать муку и замешать тесто.

Лук и заранее отваренные и очищенные яйца мелко нарезать и отправить в тесто.

Вмешать начинку один раз и оставить тесто отдыхать 10 минут.

На разогретой сковородке с растительным маслом (15 мл) формируем ложкой пирожки, затем накрыть крышкой на 5 минут. Перевернуть пирожки и обжарить с другой стороны.