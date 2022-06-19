Ленивые пельмени или гнезда тельятелле с фаршем: как делает итальянскую вкуснятину Емельяненко

Василий Емельяненко предложил приготовить на своем YouTube-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко» гнезда тальятелле с фаршем. По словам телеповара, это своеобразные ленивые пельмени.

«Предлагаю приготовить простое, яркое и очень сытное блюдо итальянской кухни. Гнезда тальятелле с фаршем - отличное решение, когда вкусно и быстро нужно накормить семью, а желания долго стоять у плиты нет», - сказал шеф.

Ингредиенты:

Готовые гнезда тальятелле (макароны, скрученные в виде гнезда, можно изготовить самим)

Фарш (телятина) - 400 г

Фарш (баранина) - 400 г

Консервированные томаты - 1 банка

Лук - 3 штуки

Оливковое масло

Чеснок - 3 зубчика

Соль и перец - по вкусу

Итальянские травы - 2-3 чайные ложки

Оливковое масло

Копченая паприка – 0,5 чайные ложки

Чесночная приправа «Перо совы»

Сыр пармезан

Зеленый лук

В фарш положить слегка обжаренный на оливковом масле лук. Посолить, поперчить, перемешать.

На сковороду выложить гнезда тальятелле, сверху в каждое гнездо уложить фарш.

В миску с томатами добавить итальянские травы, налить немного оливкового масла и 300 мл воды. По вкусу поперчить, посолить, добавить половину чайной ложки копченой паприки, чесночную приправу, нарезанный чеснок, размешать.

На 3/4 залить гнезда соусом, поставить сковороду в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Затем увеличить температуру на 10 градусов и запекать еще 10 минут.

Готовые гнезда с соусом аккуратно положить на тарелку, по вкусу посыпать тертым пармезаном и украсить любимой зеленью.