Ленивые пельмени или гнезда тельятелле с фаршем: как делает итальянскую вкуснятину Емельяненко

Сочетание мяса и теста практически беспроигрышно!
Ленивые пельмени.

Ленивые пельмени. Стоп-кадр: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко»

Василий Емельяненко предложил приготовить на своем YouTube-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко» гнезда тальятелле с фаршем. По словам телеповара, это своеобразные ленивые пельмени.

«Предлагаю приготовить простое, яркое и очень сытное блюдо итальянской кухни. Гнезда тальятелле с фаршем - отличное решение, когда вкусно и быстро нужно накормить семью, а желания долго стоять у плиты нет», - сказал шеф.

Ингредиенты:

  • Готовые гнезда тальятелле (макароны, скрученные в виде гнезда, можно изготовить самим)
  • Фарш (телятина) - 400 г
  • Фарш (баранина) - 400 г
  • Консервированные томаты - 1 банка
  • Лук - 3 штуки
  • Оливковое масло
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Соль и перец - по вкусу
  • Итальянские травы - 2-3 чайные ложки
  • Оливковое масло
  • Копченая паприка – 0,5 чайные ложки
  • Чесночная приправа «Перо совы»
  • Сыр пармезан
  • Зеленый лук

В фарш положить слегка обжаренный на оливковом масле лук. Посолить, поперчить, перемешать.

На сковороду выложить гнезда тальятелле, сверху в каждое гнездо уложить фарш.

В миску с томатами добавить итальянские травы, налить немного оливкового масла и 300 мл воды. По вкусу поперчить, посолить, добавить половину чайной ложки копченой паприки, чесночную приправу, нарезанный чеснок, размешать.

На 3/4 залить гнезда соусом, поставить сковороду в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Затем увеличить температуру на 10 градусов и запекать еще 10 минут.

Готовые гнезда с соусом аккуратно положить на тарелку, по вкусу посыпать тертым пармезаном и украсить любимой зеленью.

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