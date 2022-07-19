Ленивые хычины с сыром: эти аппетитные лепешки на кефире обожают все

Известный шеф-повар, участник телепроектов Василий Емельяненко рассказал, как сделать вкуснейшие лепешки с сыром на кефире, которые также можно назвать ленивыми хычинами.

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«Лепешки понравятся всем без исключения. Простой и незатейливый рецепт, который сможет повторить даже ребенок. Лепешки получаются мягкими, ароматными и очень нежными», — написал Василий Емельяненко в Telegram-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Ингредиенты:

Кефир – 200 мл

Сыр мягкий – 150 г

Мука – 2 стакана

Хмели-сунели – 2 щепотки

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Разрыхлитель – 1/3 ст. ложки

В кефир добавить натертый на мелкой терке сыр, 2 столовые ложки муки. По вкусу посолить и поперчить, бросить 2 щепотки приправы хмели-сунели. Перемешать.

Добавить еще 1,5 стакана муки и разрыхлитель. Хорошенько вымесить, сформировать колбаску. Тесто должно получиться мягким и эластичным.

Нарезать на кусочки, раскатать скалкой, формируя лепешки. Жарить на растительном масле.