Лазерсон раскрыл секрет питерской шавермы: обязательно кориандр и смесь майонеза с чем-то кисломолочным

Шаурма в Санкт-Петербурге не только называется шавермой, но и имеет свой особенный, неповторимый вкус. В чем его секрет, раскрыл известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон.
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По словам кулинара, в этот фаст-фуд здесь всегда кладут смесь майонеза с чем-то кисломолочным. А еще – кориандр и чеснок. Лазерсон также дал собственный рецепт.
Ингредиенты:
- Майонез - 200 граммов
- Йогурт турецкий или греческий - 150 граммов
- Чеснок - 2 зубчика
- Кориандр молотый - 1 чайная ложка
- Соль - 1/2 чайной ложки
- Перец черный
- Сахар
Чеснок натереть на терке. Все смешать ложкой. «Блендером пользоваться крайне не рекомендую», - предупредил Илья Лазерсон. Через час перемешать еще раз. Можно готовить шаверму.
Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона».