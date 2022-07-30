Лазерсон раскрыл секрет питерской шавермы: обязательно кориандр и смесь майонеза с чем-то кисломолочным

Илья Лазерсон обнародовал свой рецепт соуса для этого турецкого фаст-фуда.
Шаверма.

Шаверма. Фото: Global Look Press

Шаурма в Санкт-Петербурге не только называется шавермой, но и имеет свой особенный, неповторимый вкус. В чем его секрет, раскрыл известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон.

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По словам кулинара, в этот фаст-фуд здесь всегда кладут смесь майонеза с чем-то кисломолочным. А еще – кориандр и чеснок. Лазерсон также дал собственный рецепт.

Ингредиенты:

  • Майонез - 200 граммов
  • Йогурт турецкий или греческий - 150 граммов
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Кориандр молотый - 1 чайная ложка
  • Соль - 1/2 чайной ложки
  • Перец черный
  • Сахар

Чеснок натереть на терке. Все смешать ложкой. «Блендером пользоваться крайне не рекомендую», - предупредил Илья Лазерсон. Через час перемешать еще раз. Можно готовить шаверму.

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона».

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