Лазерсон раскрыл секрет питерской шавермы: обязательно кориандр и смесь майонеза с чем-то кисломолочным

Шаурма в Санкт-Петербурге не только называется шавермой, но и имеет свой особенный, неповторимый вкус. В чем его секрет, раскрыл известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон.

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По словам кулинара, в этот фаст-фуд здесь всегда кладут смесь майонеза с чем-то кисломолочным. А еще – кориандр и чеснок. Лазерсон также дал собственный рецепт.

Ингредиенты: