Курица в кисло-сладком соусе и другие интересные рецепты недели

Курица в кисло-сладком соусе

Блюдо китайской кухни, прочно обосновавшееся в меню и европейских ресторанов.

НАДО (на 2 порции): 600 г куриного филе · 3 см свежего имбиря · 1 свежий чили · черный перец по вкусу · 2 ст. ложки крахмала с горкой · 2 ст. ложки соевого соуса · 2 ст. ложки растительного масла · 250 г консервированных ананасов · 2 зубчика чеснока · 1 ст. ложка томатной пасты.

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ГОТОВИМ:

1. Филе режем кубиками, панируем в крахмале (удобно сделать это в пакете), обжариваем до румяной корочки.

2. Добавляем нарезанные ананасы вместе с соком и томатной пастой.

3. Добавляем соевый соус, перемешиваем. Тушим 10 минут.

4. Кладем измельченный чеснок, имбирь, чили и черный перец. Готовим 5 минут, проверяем на соль.

5. Снимаем с огня и даем настояться под крышкой 10 минут.

6. Подаем с отварным рисом и зеленью.

Курица по-тоскански