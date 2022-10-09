Курица в кисло-сладком соусе и другие интересные рецепты недели

Курица в кисло-сладком соусе
Блюдо китайской кухни, прочно обосновавшееся в меню и европейских ресторанов.
НАДО (на 2 порции): 600 г куриного филе · 3 см свежего имбиря · 1 свежий чили · черный перец по вкусу · 2 ст. ложки крахмала с горкой · 2 ст. ложки соевого соуса · 2 ст. ложки растительного масла · 250 г консервированных ананасов · 2 зубчика чеснока · 1 ст. ложка томатной пасты.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
ГОТОВИМ:
1. Филе режем кубиками, панируем в крахмале (удобно сделать это в пакете), обжариваем до румяной корочки.
2. Добавляем нарезанные ананасы вместе с соком и томатной пастой.
3. Добавляем соевый соус, перемешиваем. Тушим 10 минут.
4. Кладем измельченный чеснок, имбирь, чили и черный перец. Готовим 5 минут, проверяем на соль.
5. Снимаем с огня и даем настояться под крышкой 10 минут.
6. Подаем с отварным рисом и зеленью.
Курица по-тоскански
Фото: Shutterstock
Тоскана - это, напомним, в Италии.
НАДО (на 3 порции): 3 куриных филе (или бедра с кожей) · 2 ч. ложки соли · 1 ч. ложка черного перца · 1 ч. ложка оливкового масла · 3 дольки чеснока ·
1 луковица · 1 помидор · 100 г шпината · 500 мл жирных сливок · 60 г тертого пармезана · небольшой пучок петрушки.
ГОТОВИМ:
1. Куски курицы натираем солью и перцем. Обжариваем на масле до готовности около 15 минут с каждой стороны. Вынимаем из сковороды.
2. В ту же сковороду добавляем измельченные лук и чеснок, жарим до полупрозрачности лука. Добавляем мелко нарезанный помидор, шпинат и тушим до размягчения шпината.
3. Добавляем сливки, соль-перец, доводим до кипения. Томим до некоторого загущения.
4. Добавляем тертый пармезан и измельченную петрушку, перемешиваем.
5. Кладем в соус куски курицы и поливаем сверху при помощи ложки. Тушим пару минут и подаем.
Тандури
Фото: Shutterstock
Так готовят курицу в Индии. Можно взять любые части тушки, но чаще всего используют голени.
НАДО (на 6 порций): 1,5 кг голеней · 100 мл натурального йогурта · 3 зубчика чеснока · 20 г свежего имбиря · 2 ч. ложки сока лайма · 1,5 ч. ложки зиры · 2 луковицы · 2 ст. ложки растительного масла · 1 ч. ложка гарам-масалы (индийская смесь приправ) ·
1 ч. ложка паприки · 1 ч. кайенского перца · пучок петрушки или кинзы.
ГОТОВИМ:
1. Кожу с голеней по желанию удаляем. На каждой делаем по 3 - 4 надреза ножом.
2. Смешиваем в миске йогурт, измельченный чеснок, тертый имбирь, сок лайма, зиру, 1 ст. ложку масла, гарам-масалу, паприку, кайенский перец и 1 ч. ложку соли.
3. Голени заливаем маринадом и убираем в холодильник на 4 часа.
4. Перед запеканием выдерживаем голени при комнатной температуре 30 минут.
5. Запекаем 40 минут при 190 °С (лучше всего на противне с решеткой).
6. Лук режем полукольцами, жарим на сильном огне на масле до коричневой корочки.
7. Подаем голени, посыпав жареным луком и рубленой зеленью.