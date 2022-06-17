Красиво и детям нравится! Готовим двухцветные блины с простым шоколадным узором по рецепту Антоновой

Актриса Наталия Антонова в своем телеграме рассказала, как приготовить вкусные двухцветные блинчики с узором из шоколада.

Ингредиенты:

400 мл молока,

250 г муки,

2 яйца,

2 ст. л. какао,

ванилин на кончике ножа,

2 ст. л. сахара,

щепотка соли,

50 г сливочного масла.

Взбиваем яйца с солью и сахаром. Добавляем муку, теплое молоко, ванилин и 20 г растопленного сливочного масла. Разделяем тесто пополам, в одну часть добавляем какао и хорошо перемешиваем.

Шоколадное тесто переливаем в емкость с тонким носиком, чтобы было удобно делать рисунки.

Разогретую сковородку смазываем маслом, выливаем половником в нее белое тесто, а затем рисуем на блине рисунок из шоколадного теста, выливая тонкой струйкой. Жарим блинчики до готовности.

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