Красиво и детям нравится! Готовим двухцветные блины с простым шоколадным узором по рецепту Антоновой

Актриса Наталия Антонова в своем телеграме рассказала, как приготовить вкусные двухцветные блинчики с узором из шоколада.
Ингредиенты:
- 400 мл молока,
- 250 г муки,
- 2 яйца,
- 2 ст. л. какао,
- ванилин на кончике ножа,
- 2 ст. л. сахара,
- щепотка соли,
- 50 г сливочного масла.
Взбиваем яйца с солью и сахаром. Добавляем муку, теплое молоко, ванилин и 20 г растопленного сливочного масла. Разделяем тесто пополам, в одну часть добавляем какао и хорошо перемешиваем.
Шоколадное тесто переливаем в емкость с тонким носиком, чтобы было удобно делать рисунки.
Разогретую сковородку смазываем маслом, выливаем половником в нее белое тесто, а затем рисуем на блине рисунок из шоколадного теста, выливая тонкой струйкой. Жарим блинчики до готовности.