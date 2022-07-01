Копченая паприка и чеснок — в основе: Лазерсон поделился рецептом шашлыка по-американски

Рецептом шашлыка в американской манере поделился телеповар Илья Лазерсон в своем Telegram-канале. Он настоятельно советовал не игнорировать этот способ. Кулинар лично испробовал его на себе и своих гостях.

Взять копченую паприку, черный перец, сухой чили, сухой лук (чеснок тоже подойдет), орегано, немного зиры. Смешать специи с майонезом, замариновать в этом составе мясо.

Лазерсон заверил, что шашлык получается очень вкусным. А мясо можно брать любое, вплоть до индейки и курицы.

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