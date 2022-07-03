Холодный огуречный суп за 6 минут от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на четыре порции 358 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Огурцы короткоплодные 4 шт. (24 р.)
  • Йогурт классический 660 г (174 р.)
  • Креветки королевские свежемороженые 100 г (100 р.)
  • Лимон 1/3 шт. (6 р.)
  • Мед жидкий 1,5 ч. ложки (7 р.)
  • Мята 6 веточек (25 р.)
  • Растительное масло 15 мл (2 р.)
  • Оливковое масло 20 мл (20 р.)
  • Соль
  • Перец
  • Итого: 4 порции = 358 р., 1 порция = 89 р.

Приготовление:

Йогурт (220 г) переложить в чашу блендера, добавить листики мяты и перебить.

Огурцы 2 шт. нарезать на крупные кусочки и отправить в блендер к йогурту. Добавить сок 1/3 лимона, 1 ч. ложку меда и перебить.

Совет от шефа: «Лучше перебивать все ингредиенты постепенно, иначе суп получится очень жидкий».

Фото: СТС

Перелить огуречно-йогуртовый концентрат в большую миску и добавить еще 440 г йогурта, посолить и поперчить щепоткой и перемешать.

Совет от шефа: «Сначала нужно подготовить огуречно – йогуртовый концентрат, а потом добавить основную часть йогурта, чтобы суп получился правильной консистенции».

Фото: СТС

На разогретой сковороде с растительным маслом (15 мл) обжарить креветки до коллера, посолить и поперчить по вкусу.

Огурцы (2 шт.) нарезать тонкими слайсами.

Приятного аппетита!

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