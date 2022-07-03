Холодный огуречный суп за 6 минут от Бельковича

Перелить огуречно-йогуртовый концентрат в большую миску и добавить еще 440 г йогурта, посолить и поперчить щепоткой и перемешать.

Совет от шефа: «Сначала нужно подготовить огуречно – йогуртовый концентрат, а потом добавить основную часть йогурта, чтобы суп получился правильной консистенции».