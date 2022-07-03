Холодный огуречный суп за 6 минут от Бельковича

Ингредиенты:
- Огурцы короткоплодные 4 шт. (24 р.)
- Йогурт классический 660 г (174 р.)
- Креветки королевские свежемороженые 100 г (100 р.)
- Лимон 1/3 шт. (6 р.)
- Мед жидкий 1,5 ч. ложки (7 р.)
- Мята 6 веточек (25 р.)
- Растительное масло 15 мл (2 р.)
- Оливковое масло 20 мл (20 р.)
- Соль
- Перец
- Итого: 4 порции = 358 р., 1 порция = 89 р.
Приготовление:
Йогурт (220 г) переложить в чашу блендера, добавить листики мяты и перебить.
Огурцы 2 шт. нарезать на крупные кусочки и отправить в блендер к йогурту. Добавить сок 1/3 лимона, 1 ч. ложку меда и перебить.
Совет от шефа: «Лучше перебивать все ингредиенты постепенно, иначе суп получится очень жидкий».
Фото: СТС
Перелить огуречно-йогуртовый концентрат в большую миску и добавить еще 440 г йогурта, посолить и поперчить щепоткой и перемешать.
Совет от шефа: «Сначала нужно подготовить огуречно – йогуртовый концентрат, а потом добавить основную часть йогурта, чтобы суп получился правильной консистенции».
Фото: СТС
На разогретой сковороде с растительным маслом (15 мл) обжарить креветки до коллера, посолить и поперчить по вкусу.
Огурцы (2 шт.) нарезать тонкими слайсами.
Приятного аппетита!
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