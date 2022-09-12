Картофельные гнезда с грибами: раскрываем фирменный рецепт аппетитного и простого блюда Антоновой

Кладем сметану, перемешиваем, солим, перчим. Накрываем пленкой или перекладываем в контейнер и убираем в холодильник (если готовить заранее).

Пюре смешиваем с яйцами. Перекладываем его в кондитерский мешок и убираем в холодильник или сразу приступаем к приготовлению блюда. Картофель выкладываем на противень с помощью кондитерского мешка с насадкой либо просто с помощью столовой ложки.

В центр каждого гнезда кладем грибную начинку и присыпаем тертым сыром. Выпекаем в разогретой до 190 градусов духовке 20 минут, пока блюдо не подрумянится. Готовые картофельные гнезда с грибами перекладываем на блюдо, при желании присыпаем зеленью.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».