Картофельные гнезда с грибами: раскрываем фирменный рецепт аппетитного и простого блюда Антоновой

Выглядит такая картошечка очень красиво на столе.
Картофельные гнезда.

Картофельные гнезда. Фото: соцсети

Сочетание картошки и грибов, пожалуй, одно из самых идеальных в кулинарии. Как вкусно сделать из этих любимых россиянами ингредиентов картофельные гнезда, поведала в своем телеграме актриса Наталия Антонова.

Ингредиенты:

картофельное пюре — 1000 г (примерно 5 крупных картофелин);

яйцо куриное — 2 шт.;

шампиньоны — 200 г;

сметана — 90 г;

лук репчатый — 30 г;

сыр полутвердый — 50 г;

соль — по вкусу;

перец черный — по желанию.

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Нарезаем мелко лук и шампиньоны. Обжариваем лук на небольшом количестве масла, добавляем к нему шампиньоны и готовим вместе несколько минут.

Кладем сметану, перемешиваем, солим, перчим. Накрываем пленкой или перекладываем в контейнер и убираем в холодильник (если готовить заранее).

Пюре смешиваем с яйцами. Перекладываем его в кондитерский мешок и убираем в холодильник или сразу приступаем к приготовлению блюда. Картофель выкладываем на противень с помощью кондитерского мешка с насадкой либо просто с помощью столовой ложки.

В центр каждого гнезда кладем грибную начинку и присыпаем тертым сыром. Выпекаем в разогретой до 190 градусов духовке 20 минут, пока блюдо не подрумянится. Готовые картофельные гнезда с грибами перекладываем на блюдо, при желании присыпаем зеленью.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».

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