Картофельные гнезда с грибами: раскрываем фирменный рецепт аппетитного и простого блюда Антоновой

Сочетание картошки и грибов, пожалуй, одно из самых идеальных в кулинарии. Как вкусно сделать из этих любимых россиянами ингредиентов картофельные гнезда, поведала в своем телеграме актриса Наталия Антонова.
Ингредиенты:
картофельное пюре — 1000 г (примерно 5 крупных картофелин);
яйцо куриное — 2 шт.;
шампиньоны — 200 г;
сметана — 90 г;
лук репчатый — 30 г;
сыр полутвердый — 50 г;
соль — по вкусу;
перец черный — по желанию.
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Нарезаем мелко лук и шампиньоны. Обжариваем лук на небольшом количестве масла, добавляем к нему шампиньоны и готовим вместе несколько минут.
Кладем сметану, перемешиваем, солим, перчим. Накрываем пленкой или перекладываем в контейнер и убираем в холодильник (если готовить заранее).
Пюре смешиваем с яйцами. Перекладываем его в кондитерский мешок и убираем в холодильник или сразу приступаем к приготовлению блюда. Картофель выкладываем на противень с помощью кондитерского мешка с насадкой либо просто с помощью столовой ложки.
В центр каждого гнезда кладем грибную начинку и присыпаем тертым сыром. Выпекаем в разогретой до 190 градусов духовке 20 минут, пока блюдо не подрумянится. Готовые картофельные гнезда с грибами перекладываем на блюдо, при желании присыпаем зеленью.