Карри с тыквой, курицей и ароматным рисом от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на четыре порции 276 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

Для карри:

  • Куриная грудка 150 г (36 р.)
  • Нут 230 г (46 р.)
  • Тыква 300 г (18 р.)
  • Томатная паста 1 ст. ложка (11 р.)
  • Чеснок 3 зубчика (6 р.)
  • Корень имбиря 15 г (4 р.)  
  • Перец чили 1 шт. (6 р.)
  • Лук репчатый 1 шт. (4 р.)
  • Сливки 10% 130 мл (45 р.)
  • Карри молотый 2 ч. ложки (4 р.)
  • Растительное масло 15 мл (1 р.)
  • Вода 700 мл
  • Соль

Для риса:

  • Рис золотистый пропаренный 220 г (45 р.)
  • Гвоздика 6 зонтиков (3 р.)
  • Душистый перец 5 горошин (1 р.)
  • Бадьян (анис) 3 звездочки (22 р.)
  • Мята 2 веточки (24 р.)
  • Соль

Итого: 4 порции =  276 р., 1 порция =  69 р.

Приготовление:

Лук и имбирь нарезать соломкой, чеснок слайсами, перец чили кольцами и обжарить на сковороде с растительным маслом (15 мл).

Удалить семена из тыквы, очистить от шкурки, нарезать небольшими кубиками и отправить на сковороду.

Фото: СТС

Предварительно замоченный нут отправить ко всем ингредиентам.

Совет от шефа: «Замоченный нут (230 г) увеличится в размере и весе до 380 г»

Добавить томатную пасту, карри и воду.

Нарезать курицу кубиками и отправить тушиться на сковородке в течение 15 минут.

В кастрюлю налить кипяток, добавить гвоздику, душистый перец и бадьян. Специи варить несколько минут.

Рис всыпать в кастрюлю со специями, посолить и варить в течение 15 минут.

Фото: СТС

К готовому рису добавить мелко нарезанную мяту и перемешать.

Тыкву с курицей посолить и добавить сливки. Подержать на нагреве еще 2 минуты и выключить.

Сервировка:

На порционную тарелку выложить рис, рядом карри, украсить листиками мяты и подавать с долькой лайма.

Приятного аппетита!

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