Карри с тыквой, курицей и ароматным рисом от Бельковича

Предварительно замоченный нут отправить ко всем ингредиентам.

Совет от шефа: «Замоченный нут (230 г) увеличится в размере и весе до 380 г»

Добавить томатную пасту, карри и воду.

Нарезать курицу кубиками и отправить тушиться на сковородке в течение 15 минут.

В кастрюлю налить кипяток, добавить гвоздику, душистый перец и бадьян. Специи варить несколько минут.

Рис всыпать в кастрюлю со специями, посолить и варить в течение 15 минут.