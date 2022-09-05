Карри с тыквой, курицей и ароматным рисом от Бельковича

Ингредиенты:
Для карри:
- Куриная грудка 150 г (36 р.)
- Нут 230 г (46 р.)
- Тыква 300 г (18 р.)
- Томатная паста 1 ст. ложка (11 р.)
- Чеснок 3 зубчика (6 р.)
- Корень имбиря 15 г (4 р.)
- Перец чили 1 шт. (6 р.)
- Лук репчатый 1 шт. (4 р.)
- Сливки 10% 130 мл (45 р.)
- Карри молотый 2 ч. ложки (4 р.)
- Растительное масло 15 мл (1 р.)
- Вода 700 мл
- Соль
Для риса:
- Рис золотистый пропаренный 220 г (45 р.)
- Гвоздика 6 зонтиков (3 р.)
- Душистый перец 5 горошин (1 р.)
- Бадьян (анис) 3 звездочки (22 р.)
- Мята 2 веточки (24 р.)
- Соль
Итого: 4 порции = 276 р., 1 порция = 69 р.
Приготовление:
Лук и имбирь нарезать соломкой, чеснок слайсами, перец чили кольцами и обжарить на сковороде с растительным маслом (15 мл).
Удалить семена из тыквы, очистить от шкурки, нарезать небольшими кубиками и отправить на сковороду.
Фото: СТС
Предварительно замоченный нут отправить ко всем ингредиентам.
Совет от шефа: «Замоченный нут (230 г) увеличится в размере и весе до 380 г»
Добавить томатную пасту, карри и воду.
Нарезать курицу кубиками и отправить тушиться на сковородке в течение 15 минут.
В кастрюлю налить кипяток, добавить гвоздику, душистый перец и бадьян. Специи варить несколько минут.
Рис всыпать в кастрюлю со специями, посолить и варить в течение 15 минут.
Фото: СТС
К готовому рису добавить мелко нарезанную мяту и перемешать.
Тыкву с курицей посолить и добавить сливки. Подержать на нагреве еще 2 минуты и выключить.
Сервировка:
На порционную тарелку выложить рис, рядом карри, украсить листиками мяты и подавать с долькой лайма.
Приятного аппетита!