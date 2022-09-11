Капуста, перцы и помидоры: закручиваем банки на зиму

Хороши сами по себе и в составе бутербродов, придают пикантную ноту мясным и овощным пирогам, их здорово класть в пиццу, пасту и яичницу. Одно плохо: крохотная баночка в магазинах стоит больше 300 руб. Между тем вяленые помидоры нетрудно приготовить дома. Сейчас, когда томаты на рынках отдают по бросовой цене, для этого самое время.

НАДО (на банку 0,5 л): 1,5 кг томатов «сливка» · 1 веточка базилика · 1 веточка розмарина · головка чеснока · черный перец по вкусу · 1 ст. ложка сахара · 1 ст. ложка соли · 250 мл растительного масла.