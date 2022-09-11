Капуста, перцы и помидоры: закручиваем банки на зиму

Капуста в свекольном рассоле
НАДО (на 2 банки 3 л): 2 морковки · 2 свеклы · 5 зубчиков чеснока · корень хрена (5 см) · 6 лавровых листиков · 1 ст. ложка семян укропа · 2,5 кг белокочанной капусты · 1,5 л воды · 70 г сахара · 70 г соли · 2 ч. ложки уксусной эссенции.
ГОТОВИМ:
1. Чистим морковь и свеклу. Морковь нарезаем кружочками, свеклу - крупной соломкой.
2. Чеснок чистим, нарезаем на половинки. Хрен режем произвольными кусочками.
3. Кладем все вышеуказанное в две банки, добавляем лавровый лист и укроп.
4. Кочан капусты режем на крупные куски, укладываем в банки.
5. Вливаем в кастрюлю воду, добавляем соль и сахар, доводим до кипения.
6. В каждую стерилизованную банку вливаем по 1 ч. ложке уксусной эссенции. Вливаем рассол.
7. Закатываем банки, переворачиваем, укутываем и даем остыть. Храним в темном месте.
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Сладкие перцы в маринаде
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 банки 0,5 л): 1,7 кг перца · 0,5 л воды · 100 мл подсолнечного масла · 70 мл уксуса 9% · 150 г сахара · 1 ст. ложка соли · 5 горошин душистого перца · 2 лавровых листика.
ГОТОВИМ:
1. Перцы моем, удаляем семена и перегородки, нарезаем широкими дольками.
2. Готовим маринад: в кастрюлю наливаем воду. Добавляем масло, уксус, сахар, соль, душистый перец и лавровый лист. Доводим до кипения.
3. Кладем в маринад перцы и варим 5 минут.
4. В стерилизованные* банки выкладываем перцы, заливаем маринадом и закатываем. Охлаждаем в перевернутом виде и храним в темном месте.
*В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Поставьте в кастрюлю сито или дуршлаг, а в нем разместите банки и крышки. Банки объемом 0,5 л достаточно стерилизовать паром 10 минут.
Вяленые помидоры
Фото: Shutterstock
Хороши сами по себе и в составе бутербродов, придают пикантную ноту мясным и овощным пирогам, их здорово класть в пиццу, пасту и яичницу. Одно плохо: крохотная баночка в магазинах стоит больше 300 руб. Между тем вяленые помидоры нетрудно приготовить дома. Сейчас, когда томаты на рынках отдают по бросовой цене, для этого самое время.
НАДО (на банку 0,5 л): 1,5 кг томатов «сливка» · 1 веточка базилика · 1 веточка розмарина · головка чеснока · черный перец по вкусу · 1 ст. ложка сахара · 1 ст. ложка соли · 250 мл растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Томаты моем, режем пополам, зелень и чеснок измельчаем (можно взять сухие травы).
2. Добавляем соль, сахар, 2 ст. ложки растительного масла, половину зелени и чеснока, перемешиваем.
3. Выкладываем помидоры на противень и ставим в духовку с приоткрытой дверцей при 100 °С на 4 - 5 часов. Помидоры должны высохнуть, но не превратиться в угольки.
4. Масло прокаливаем. В чистую банку слоями выкладываем помидоры и оставшиеся чеснок и травы. Заливаем горячим маслом.
5. Закрываем крышкой, даем остыть и храним в холодильнике до 3 месяцев (для длительного хранения без холодильника банку с помидорами можно простерилизовать на водяной бане 30 минут).
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