Как вкусно запечь перцы по рецепту Бельковича

Ингредиенты:
- Перец болгарский красный 1 шт. (53 р.)
- Перец чили 1 шт. (16 р.)
- Перец зеленый «Ласточка» 1 шт. (15 р.)
- Растительное масло 15 мл (2 р.)
Соус:
- Тунец консервированный 185 г (133 р.)
- Майонез 100 г (28 р.)
- Сливки 50 мл (20 р.)
- Чеснок 2 зубчика (1 р.)
Подача:
- Красный лук 15 г (1 р.)
- Каперсы 10 г (11 р.)
- Для приготовления вам понадобится форма для выпекания 20 на 30 см
- Итого: 4 порции = 280 р., 1 порция = 70 р.
Приготовление:
Перцы выложить в форму для выпекания, смазать растительным маслом (каждый по 5 мл), подсолить и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
Фото: СТС
В куттере перебить до однородной консистенции чеснок, майонез, сливки и консервированный тунец.
Запеченные перцы переложить в миску и накрыть фольгой на 10 минут.
Фото: СТС
С пропаренных перцев снять шкурку и удалить семечки.
Налить соус на тарелку, выложить перцы, сверху посыпать нарезанным красным луком, каперсами и свежей зеленью.
Приятного аппетита!