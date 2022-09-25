Как вкусно запечь перцы по рецепту Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на четыре порции 280 рублей.
Запеченные перцы. Фото: СТС

Запеченные перцы. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Перец болгарский красный 1 шт. (53 р.)
  • Перец чили 1 шт. (16 р.)
  • Перец зеленый «Ласточка» 1 шт. (15 р.)
  • Растительное масло 15 мл (2 р.)

Соус:

  • Тунец консервированный 185 г (133 р.)
  • Майонез 100 г (28 р.)
  • Сливки 50 мл (20 р.)
  • Чеснок 2 зубчика (1 р.)

Подача:

  • Красный лук 15 г (1 р.)
  • Каперсы 10 г (11 р.)
  • Для приготовления вам понадобится форма для выпекания 20 на 30 см
  • Итого: 4 порции = 280 р., 1 порция = 70 р.

Приготовление:

Перцы выложить в форму для выпекания, смазать растительным маслом (каждый  по 5 мл), подсолить и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Фото: СТС

В куттере перебить до однородной консистенции  чеснок, майонез, сливки и консервированный тунец.

Запеченные перцы переложить в миску и накрыть фольгой на 10 минут.

Фото: СТС

С пропаренных перцев снять шкурку и удалить семечки.

Налить соус на тарелку, выложить перцы, сверху посыпать нарезанным красным луком, каперсами и свежей зеленью.

Приятного аппетита!
 

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