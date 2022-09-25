Как вкусно запечь перцы по рецепту Бельковича

Ингредиенты:

Перец болгарский красный 1 шт. (53 р.)

Перец чили 1 шт. (16 р.)

Перец зеленый «Ласточка» 1 шт. (15 р.)

Растительное масло 15 мл (2 р.)

Соус:

Тунец консервированный 185 г (133 р.)

Майонез 100 г (28 р.)

Сливки 50 мл (20 р.)

Чеснок 2 зубчика (1 р.)

Подача:

Красный лук 15 г (1 р.)

Каперсы 10 г (11 р.)

Для приготовления вам понадобится форма для выпекания 20 на 30 см

Итого: 4 порции = 280 р., 1 порция = 70 р.

Приготовление:

Перцы выложить в форму для выпекания, смазать растительным маслом (каждый по 5 мл), подсолить и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.