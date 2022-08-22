Как в ресторане! Готовим воздушную шарлотку по рецепту Бельковича из простых ингредиентов

Шеф также научил делать вкусный крем к пирогу.
Саша Белькович.

Саша Белькович. Стоп-кадр: YouTube-канал Sasha Belkovich

Саша Белькович на YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как сделать пористую и воздушную шарлотку с аппетитным кремом. «Как в ресторане!» — утверждает телеповар.

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Ингредиенты на 810 порций:

  • мука —150 граммов,
  • яйцо — 5 штук,
  • сахар — 100 граммов,
  • яблоко — 5–6 штук,
  • халва — 200 граммов,
  • масло сливочное — 50 граммов,
  • сметана 20% — 400 граммов,
  • соль — щепотка, 
  • разрыхлитель —10 граммов.

Яйца разбить в миску и взбить в пену. Добавить сахарный песок и продолжить взбивать.

Положить масло комнатной температуры и продолжить взбивать.

Всыпать муку, разрыхлитель и соль. Хорошо размешать тесто.

Яблоки хорошо нарезать и выложить в тесто. Перемешать тесто с яблоками.

Форму смазать сливочным маслом и залить в нее готовую массу с яблоками.

Выпекать 30–35 минут в духовке на 180 градусах.

Пока готовится шарлотка, приготовить крем. Мелко покрошить халву и смешать со сметаной до образования крема. Пирог достать, дать немного остыть в форме, после чего вынуть и разрезать на порционные кусочки. Подать со вкусным соусом из сметаны.

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