Как в ресторане! Готовим воздушную шарлотку по рецепту Бельковича из простых ингредиентов

Саша Белькович на YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как сделать пористую и воздушную шарлотку с аппетитным кремом. «Как в ресторане!» — утверждает телеповар.
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Ингредиенты на 8–10 порций:
- мука —150 граммов,
- яйцо — 5 штук,
- сахар — 100 граммов,
- яблоко — 5–6 штук,
- халва — 200 граммов,
- масло сливочное — 50 граммов,
- сметана 20% — 400 граммов,
- соль — щепотка,
- разрыхлитель —10 граммов.
Яйца разбить в миску и взбить в пену. Добавить сахарный песок и продолжить взбивать.
Положить масло комнатной температуры и продолжить взбивать.
Всыпать муку, разрыхлитель и соль. Хорошо размешать тесто.
Яблоки хорошо нарезать и выложить в тесто. Перемешать тесто с яблоками.
Форму смазать сливочным маслом и залить в нее готовую массу с яблоками.
Выпекать 30–35 минут в духовке на 180 градусах.
Пока готовится шарлотка, приготовить крем. Мелко покрошить халву и смешать со сметаной до образования крема. Пирог достать, дать немного остыть в форме, после чего вынуть и разрезать на порционные кусочки. Подать со вкусным соусом из сметаны.