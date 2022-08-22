Как в ресторане! Готовим воздушную шарлотку по рецепту Бельковича из простых ингредиентов

Яйца разбить в миску и взбить в пену. Добавить сахарный песок и продолжить взбивать.

Положить масло комнатной температуры и продолжить взбивать.

Всыпать муку, разрыхлитель и соль. Хорошо размешать тесто.

Яблоки хорошо нарезать и выложить в тесто. Перемешать тесто с яблоками.

Форму смазать сливочным маслом и залить в нее готовую массу с яблоками.

Выпекать 30–35 минут в духовке на 180 градусах.

Пока готовится шарлотка, приготовить крем. Мелко покрошить халву и смешать со сметаной до образования крема. Пирог достать, дать немного остыть в форме, после чего вынуть и разрезать на порционные кусочки. Подать со вкусным соусом из сметаны.