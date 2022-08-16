Как в ресторане! Готовим тающие во рту сырники по-варшавски в бисквитной крошке по Лазерсону

Известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон в своем Telegram-канале «Зона Лазерсона» поделился рецептом сырников, которые готовит в ресторане для своих гостей.
«Вот вам интересный рецепт сырников в крошке бисквита. Вчера я их готовил. Держите и готовьте с удовольствием. Этот вид прикольной панировки даст вам возможность посмотреть в свою тарелку по-новому», - поведал кулинар.
Ингредиенты:
- Творог - 300 г.
- Яйцо - 1 шт.
- Мука - 15 г.
- Манка - 35 г.
- Сахар - 30 г.
- Ванилин или ванильный сахар - по вкусу
- Бисквит сухой - 70 г.
- Сливочное и растительное масло - по 30 г.
Творог размять вилкой вместе с сахаром. Добавить яйцо, ванилин, манку и муку - хорошо вымесить.
Разделить на 8 равных частей, придать форму биточков высотой 1,5 см. Бисквит подсушить в духовке, натереть на терке или измельчить куттером. Сырники запанировать в крошке бисквита.
В растительном масле растопить сливочное и обжарить под крышкой на среднем огне в течение 10-12 минут, переворачивая.
Выложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Сметану слегка подсластить сахарной пудрой и подать к сырникам.
Источник: t.me/lazerzona