Как в ресторане! Готовим тающие во рту сырники по-варшавски в бисквитной крошке по Лазерсону

Известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон в своем Telegram-канале «Зона Лазерсона» поделился рецептом сырников, которые готовит в ресторане для своих гостей.

«Вот вам интересный рецепт сырников в крошке бисквита. Вчера я их готовил. Держите и готовьте с удовольствием. Этот вид прикольной панировки даст вам возможность посмотреть в свою тарелку по-новому», - поведал кулинар.

Ингредиенты: