Как приготовить зеленый борщ по домашнему рецепту

Авторским секретом поделилась фуд-блогер Екатерина Глухова-Чвирук.
Зеленый борщ. Фото: Teleprogramma.pro

Зеленый борщ. Фото: Teleprogramma.pro

Когда летом хочется чего-то вкусного и сытного, отличный вариант - зеленый борщ. Многие хозяйки готовят его по-разному. Но мы попросили поделиться своим домашним рецептом фуд-блогера Екатерину Глухову-Чвирук.

Эксперт поделилась с нами рецептом вкусного летнего супа. Смотрите видео и запоминайте!

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  