Как приготовить зеленый борщ по домашнему рецепту

Когда летом хочется чего-то вкусного и сытного, отличный вариант - зеленый борщ. Многие хозяйки готовят его по-разному. Но мы попросили поделиться своим домашним рецептом фуд-блогера Екатерину Глухову-Чвирук.
Эксперт поделилась с нами рецептом вкусного летнего супа. Смотрите видео и запоминайте!
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