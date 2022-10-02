Как приготовить вкусную баклажанную икру по Лазерсону: «Имеет кисло-сладкий вкус и интересную консистенцию»

Известный телеповар и ведущий Илья Лазерсон раскрыл секрет своей фирменной баклажанной икры.

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«Она хороша тем, что имеет кисло-сладкий вкус и интересную консистенцию. В этой икре кусочки лука хрустят, они потеряли свою злость за счет кислой среды и дополнительного нагрева», - поведал Лазерсон.

Ингредиенты:

Баклажан - 3 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Лук - 1 шт. средний

Лимонный сок - 2 ст. ложки

Растительное масло -1 ст. ложка

Сахар - 2 ч. л.

Соль - ½ ч. л.

Лук нарезать очень мелким кубиком, чеснок нарубить. Баклажаны запечь целиком, снять кожицу. Мякоть откинуть на сито и дать стечь.

Затем ее нарубить, добавить остальные ингредиенты, перемешать и прогреть, остудить.

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона»