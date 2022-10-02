Как приготовить вкусную баклажанную икру по Лазерсону: «Имеет кисло-сладкий вкус и интересную консистенцию»

Известный телеповар и ведущий Илья Лазерсон раскрыл секрет своей фирменной баклажанной икры.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Она хороша тем, что имеет кисло-сладкий вкус и интересную консистенцию. В этой икре кусочки лука хрустят, они потеряли свою злость за счет кислой среды и дополнительного нагрева», - поведал Лазерсон.
Ингредиенты:
- Баклажан - 3 шт.
- Чеснок - 3 зубчика
- Лук - 1 шт. средний
- Лимонный сок - 2 ст. ложки
- Растительное масло -1 ст. ложка
- Сахар - 2 ч. л.
- Соль - ½ ч. л.
Лук нарезать очень мелким кубиком, чеснок нарубить. Баклажаны запечь целиком, снять кожицу. Мякоть откинуть на сито и дать стечь.
Затем ее нарубить, добавить остальные ингредиенты, перемешать и прогреть, остудить.
Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона»