Как приготовить овсяное печенье

Овсяные хлопья подходят не только для приготовления каши — из них получаются очень вкусные печенья. Кондитер Мария Арчакова показала - как быстро приготовить этот вкусный десерт.
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Овсяное печенье. Фото: кадр из видео
Овсяные хлопья подходят не только для приготовления каши — из них получаются очень вкусные печенья. Кондитер Мария Арчакова показала - как быстро приготовить этот вкусный десерт.
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